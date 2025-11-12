O Projeto Cidadania Itinerante, promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania (SJC) do Governo do Estado de São Paulo, estará em Várzea Paulista nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, das 9h às 17h, oferecendo diversos serviços gratuitos à população.

Durante o evento, os moradores poderão ter acesso a emissão de documentos, orientação jurídica, inclusão digital e encaminhamentos para serviços públicos essenciais.

