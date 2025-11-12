O Projeto Cidadania Itinerante, promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania (SJC) do Governo do Estado de São Paulo, estará em Várzea Paulista nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, das 9h às 17h, oferecendo diversos serviços gratuitos à população.
Durante o evento, os moradores poderão ter acesso a emissão de documentos, orientação jurídica, inclusão digital e encaminhamentos para serviços públicos essenciais.
Entre os atendimentos disponíveis estão:
Agendamento para 1ª e 2ª via do RG e CNH;
2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito;
Agendamento e 2ª via de CPF;
2ª via do título de eleitor e contas de consumo (água e luz);
Carteira de trabalho digital e atestado de antecedentes criminais;
Consultas ao Serasa e criação de conta no gov.br;
Cadastro do ID Jovem, entrada no seguro-desemprego, elaboração de currículos;
Orientações migratórias, do Procon, da Defensoria Pública e sobre a plataforma Trampolim.
O projeto também contará com atendimentos e orientações das Coordenadorias e Programas da Secretaria de Justiça e Cidadania, incluindo a Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual, População Negra e Indígena, Juventude, Direitos Humanos, Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência (CRAVI) e o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM), entre outros.
Confira os locais de atendimento:
09 e 10/12 – Parque da Família: Av. Paraibuna, 375 – Jardim América
11/12 – Parque Chico Mendes: Rua São Vicente, s/nº – Jardim Paulista