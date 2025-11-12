Uma moto Yamaha Lander, levada por bandidos durante um assalto no Jardim do Lago, em Jundiaí, no dia 31 de outubro, foi recuperada nesta terça-feira (11), por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão, após perseguição que começou em Jundiaí e acabou em Várzea Paulista.

Os soldados Marinho e Caíque, do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM), faziam patrulhamento pelo bairro Ivoturucaia, quando suspeitaram de dois homens em uma motocicleta sem placas.

Foi dado ordem de parada, mas eles não respeitaram, dando início à perseguição, que acabou na Vila Real, onde os criminosos sofreram acidente.