O atleta Emerson Dias, do Time Jundiaí, conquistou medalhas de ouro e prata nas provas de salto em distância e salto com vara, respectivamente, durante a 5ª Taça Brasil de Atletismo Master, realizada no último fim de semana, em Bragança Paulista.

A competição, uma das mais importantes do calendário nacional da categoria, reuniu cerca de 980 atletas de diversas equipes e estados brasileiros. Emerson competiu na faixa etária de 35 a 39 anos, alcançando o título no salto em distância e o vice-campeonato no salto com vara.

De acordo com o atleta, os bons resultados são fruto de uma preparação intensa. “Estava treinando bastante para essa competição e vim pronto para conquistar uma boa marca e disputar medalhas”, afirmou. Ele destacou que, apesar das dificuldades nas últimas semanas de treino, por conta dos ventos fortes e da chuva, encerra a temporada satisfeito. “Os resultados que conquistei foram muito bons e encerram o ano esportivo de forma positiva. São conquistas marcantes e importantes em minha carreira”, disse.