12 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

PMJ e Rotary Club discutem parcerias para ampliar ações sociais

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMJ
Alexandre Censi e Gustavo Martinelli
Alexandre Censi e Gustavo Martinelli

Representantes do Rotary Club Jundiaí Serra do Japy estiveram, nesta semana, na Prefeitura de Jundiaí, em visita ao prefeito Gustavo Martinelli e secretarias municipais, com o objetivo de apresentar as ações desenvolvidas pela entidade e propor novas parcerias em projetos para o bem-estar da população.

Durante a reunião, o grupo apresentou projetos e ações desenvolvidos pelo Rotary, como a implantação de brinquedotecas em hospitais, parques inclusivos e jardins sensoriais, a doação de aparelhos auditivos e equipamentos para instituições de saúde, além de iniciativas voltadas à educação e ao empreendedorismo, como o Programa de Microcrédito para autônomos e microempreendedores.

VEJA MAIS:

Centro Pop inicia nova fase de atendimento após capacitação

O prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância de parcerias que fortalecem políticas públicas e geram benefícios diretos à população. “Jundiaí tem em seu DNA a união entre poder público e sociedade civil. O trabalho do Rotary é reconhecido e admirado, e essa aproximação reforça o que acreditamos, que é cuidar das pessoas e criar oportunidades para uma construção coletiva. O município está de portas abertas para novas parcerias que melhorem a vida dos jundiaienses”, afirmou o prefeito.

A secretária de Saúde, dra. Márcia Facci, apresentou os novos projetos da área, iniciativa que dialoga com as ações de acolhimento e inclusão promovidas pelo Rotary.

Renan Peres, Márcia Facci, Shirlei Lopes, Alexandre Censi, Gustavo Martinelli, Simone Censi,
Cleide Papes, Aline Squassoni, Cássia Carpi e Luiz Henrique Toresin

Para o presidente do Rotary Club Serra do Japy, Alexandre Censi, a integração com o poder público amplia o alcance das ações do clube. “O Rotary tem como missão servir à comunidade, e nada é mais eficaz do que unir forças com o município. Já realizamos importantes projetos na cidade, e queremos seguir contribuindo com iniciativas que transformem vidas, especialmente nas áreas de saúde, educação e inclusão social”, destacou Censi.

Atualmente, Jundiaí conta com sete Rotary Clubs ativos, reunindo cerca de 140 rotarianos que desenvolvem ações de pequeno, médio e grande porte, sempre com foco na melhoria da qualidade de vida da população.

O encontro contou com a presença de Simone Censi, Alexandre Censi, Cleide Papes e Maria Shirlei Lopes, pelo Rotary, e dos secretários e representantes municipais Márcia Facci (Saúde), Luiz Henrique Toresin (Administração e Gestão de Pessoas), Renan Peres (Infraestrutura e Serviços Públicos) e Cássia Carpi (Fundo Social de Solidariedade), além de Aline Squassoni, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários