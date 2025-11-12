Representantes do Rotary Club Jundiaí Serra do Japy estiveram, nesta semana, na Prefeitura de Jundiaí, em visita ao prefeito Gustavo Martinelli e secretarias municipais, com o objetivo de apresentar as ações desenvolvidas pela entidade e propor novas parcerias em projetos para o bem-estar da população.

Durante a reunião, o grupo apresentou projetos e ações desenvolvidos pelo Rotary, como a implantação de brinquedotecas em hospitais, parques inclusivos e jardins sensoriais, a doação de aparelhos auditivos e equipamentos para instituições de saúde, além de iniciativas voltadas à educação e ao empreendedorismo, como o Programa de Microcrédito para autônomos e microempreendedores.

VEJA MAIS: