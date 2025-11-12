Um homem foi preso por guardas municipais do Tático Motos, na Vila Marlene, em Jundiaí, nesta terça-feira (11), suspeito de tráfico de drogas. A prisão foi feita após ser perseguição.

Os guardas faziam patrulhamento, quando flagraram dois homens e um ponto de tráfico. Ambos correram e um deles foi alcançado ao entrar em uma viela durante a tentativa de fuga. "Já era senhor, perdi", disse o suspeito, ao ser alcançado.

A ação foi gravada pela câmera corporal no agente.