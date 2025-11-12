12 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
GUARDA MUNICIPAL

VÍDEO: Câmera corporal grava perseguição e prisão em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
REPRODUÇÃO
'Já era senhor, perdi', disse o suspeito, ao ser alcançado
'Já era senhor, perdi', disse o suspeito, ao ser alcançado

Um homem foi preso por guardas municipais do Tático Motos, na Vila Marlene, em Jundiaí, nesta terça-feira (11), suspeito de tráfico de drogas. A prisão foi feita após ser perseguição.

Os guardas faziam patrulhamento, quando flagraram dois homens e um ponto de tráfico. Ambos correram e um deles foi alcançado ao entrar em uma viela durante a tentativa de fuga. "Já era senhor, perdi", disse o suspeito, ao ser alcançado.

A ação foi gravada pela câmera corporal no agente.

Na sacola abandonada por ele momentos antes foram encontradas diversas porções de entorpecentes.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde acabou preso em flagrante.

ASSISTA AO VÍDEO

https://www.instagram.com/reel/DQ9mssLjvIA/?igsh=MWVzc2xrMHR2dnpwbg==

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários