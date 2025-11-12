Como de costume no 1° e 3° domingos de cada mês, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), aplicará a Tarifa Social no sistema de transporte coletivo municipal neste domingo (16). A iniciativa oferece passagem com valor reduzido (R$1) e tem como objetivo incentivar o uso do transporte público, ampliando o acesso da população às atividades de lazer, convivência e compromissos pessoais, como, neste caso, a realização da segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
A coincidência da data beneficia os estudantes que participarão da prova, facilitando o deslocamento até os locais de aplicação. Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h (horário de Brasília). O exame começa às 13h30.
De acordo com o diretor de Transportes, Bruno Palhari, os horários do transporte coletivo de Jundiaí seguirão a programação de domingo e podem ser consultados no site da Prefeitura, onde também estão disponíveis as informações sobre as linhas que passam e as que não passam pelos sete terminais de ônibus da cidade.
“A Tarifa Social vem tendo ótima receptividade por parte da população, por permitir que mais pessoas utilizem o transporte coletivo com tarifa reduzida, seja para o lazer, convivência ou compromissos pessoais. Neste domingo, ela acaba beneficiando também os estudantes que farão o Enem”, destacou Bruno Palhari.