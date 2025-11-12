12 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
BOM PARA ESTUDANTES

Como de costume, 3° domingo do mês terá tarifa de R$ 1 em Jundiaí

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Estudantes que farão a prova do Enem neste domingo (16) poderão aproveitar a Tarifa Social a R$ 1
Estudantes que farão a prova do Enem neste domingo (16) poderão aproveitar a Tarifa Social a R$ 1

Como de costume no 1° e 3° domingos de cada mês, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), aplicará a Tarifa Social no sistema de transporte coletivo municipal neste domingo (16). A iniciativa oferece passagem com valor reduzido (R$1) e tem como objetivo incentivar o uso do transporte público, ampliando o acesso da população às atividades de lazer, convivência e compromissos pessoais, como, neste caso, a realização da segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A coincidência da data beneficia os estudantes que participarão da prova, facilitando o deslocamento até os locais de aplicação. Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h (horário de Brasília). O exame começa às 13h30.

VEJA MAIS:

De acordo com o diretor de Transportes, Bruno Palhari, os horários do transporte coletivo de Jundiaí seguirão a programação de domingo e podem ser consultados no site da Prefeitura, onde também estão disponíveis as informações sobre as linhas que passam e as que não passam pelos sete terminais de ônibus da cidade.

“A Tarifa Social vem tendo ótima receptividade por parte da população, por permitir que mais pessoas utilizem o transporte coletivo com tarifa reduzida, seja para o lazer, convivência ou compromissos pessoais. Neste domingo, ela acaba beneficiando também os estudantes que farão o Enem”, destacou Bruno Palhari.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários