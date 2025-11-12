Como de costume no 1° e 3° domingos de cada mês, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), aplicará a Tarifa Social no sistema de transporte coletivo municipal neste domingo (16). A iniciativa oferece passagem com valor reduzido (R$1) e tem como objetivo incentivar o uso do transporte público, ampliando o acesso da população às atividades de lazer, convivência e compromissos pessoais, como, neste caso, a realização da segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A coincidência da data beneficia os estudantes que participarão da prova, facilitando o deslocamento até os locais de aplicação. Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h (horário de Brasília). O exame começa às 13h30.

