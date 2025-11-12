A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), abriu as indicações para o Prêmio Atleta do Ano 2025. Os esportistas da cidade podem participar indicando o atleta que mais se destacou no ano, com conquistas que elevaram o nome de Jundiaí nos âmbitos estadual, nacional e internacional. As indicações podem ser feitas pelo link da iniciativa.
O prazo para envio das indicações vai até 28 de novembro. Os dez atletas com maior número de indicações e resultados expressivos participarão de uma votação final. O vencedor será anunciado durante a “Noite do Esporte 2025”, evento marcado para o dia 18 de dezembro, às 19h, no Sesc Jundiaí.
Cada pessoa poderá fazer apenas uma indicação por e-mail válido. Respostas duplicadas serão desconsideradas.
“Queremos interagir com a população e saber dela qual esportista se destacou nesta temporada. Como em todos os anos, faremos uma grande festa do esporte de Jundiaí no dia 18 de dezembro, premiando os preferidos do público”, destaca a gestora da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer, Rita Orsi.