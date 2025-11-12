A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), abriu as indicações para o Prêmio Atleta do Ano 2025. Os esportistas da cidade podem participar indicando o atleta que mais se destacou no ano, com conquistas que elevaram o nome de Jundiaí nos âmbitos estadual, nacional e internacional. As indicações podem ser feitas pelo link da iniciativa.

O prazo para envio das indicações vai até 28 de novembro. Os dez atletas com maior número de indicações e resultados expressivos participarão de uma votação final. O vencedor será anunciado durante a “Noite do Esporte 2025”, evento marcado para o dia 18 de dezembro, às 19h, no Sesc Jundiaí.

VEJA MAIS: