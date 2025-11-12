A edição de 2025 da Feira do Empreendedor foi realizada entre os dias 15 e 18 de outubro e contou com uma programação extensa de palestras, painéis, áreas interativas e conteúdos variados. Para além disso, durante os quatro dias de evento, centenas de expositores estiveram presentes divididos pelos sete eixos temáticos (Comece seu Negócio, Gerencie seu Dinheiro, Inovação e Tecnologia, Marketing e Vendas, Comportamento Empreendedor, ESG Impacto Social e Ambiental e Cidade Empreendedora), mostrando seus produtos e buscando novos contatos e oportunidades. A região de Jundiaí foi representada por 26 dos cerca de mil expositores totais da Feira, estando presentes nos eixos Cidade Empreendedora, Comece seu Negócio, Gerencie seu Dinheiro, ESG Impacto Social e Ambiental, São Paulo Destinos e Sabores e Shopping Compre do Pequeno.
VEJA MAIS:
- Cabreúva abre inscrições para a Feira do Empreendedor
- Sétima edição da FENS gera R$ 2,24 milhões em negócios
“A presença dos expositores da nossa região foi muito forte e marcante. Participar da Feira do Empreendedor é uma oportunidade única para micro e pequenos negócios ganharem visibilidade, fazerem conexões estratégicas e apresentarem seus produtos a um público altamente qualificado. Nossos expositores com certeza saíram dessa edição da Feira muito satisfeitos com o que vivenciaram”, destaca o gerente regional do Sebrae-SP, Fabio de Paula. “Nossos oito expositores do Shopping Compre do Pequeno, por exemplo, alcançaram pouco mais de R$ 12 mil em vendas durante os quatro dias de evento, o que nos coloca no top 5 de escritórios regionais cujos expositores mais venderam. Isso só mostra o potencial que nossa região tem com seus produtos e comércio local”, completa.
Visibilidade da marca
Andrea dos Santos é fundadora da Lavandé e apostou alto, levando seu negócio de apenas cinco meses para expor na Feira do Empreendedor. A marca de saboaria e cosmetologia natural e artesanal surgiu de uma necessidade, quando, em maio deste ano, a empreendedora queria presentear sua mãe no Dia das Mães, mas estava passando por dificuldades financeiras. Andrea conta que decidiu fazer um sabonete de lavanda para a mãe, o que, posteriormente, inspiraria o nome de sua marca.
“Eu também acabei presenteando outras pessoas com o meu produto e, quando vi, cada vez mais pessoas estavam me fazendo pedidos”, diz. “Eu vim para a Feira com o intuito de alavancar mesmo a minha marca, fazer com que ela seja conhecida, já que é tão nova. Meu objetivo, além das vendas, claro, é fazer contatos para uma expansão no futuro. Eu já tive algumas pessoas que vieram me perguntar sobre vendas no atacado, sobre produção de kit de noivas, então eu quero realmente criar essa conexão depois daqui, para o pós-feira.”
Caio Rodrigues Ramos, cofundador e proprietário da queijaria Quinta das Magnólias, também ressalta a importância de se fazer um bom networking enquanto expositor. Em seu segundo ano nessa posição, Caio diz que seu primeiro objetivo sempre foi mostrar sua marca e ampliar sua rede de contatos. “O lucro que conseguimos veio como uma feliz surpresa para nós, já que nosso foco era outro. Claro que o lucro, as vendas, são importantes para o negócio, mas nesse contexto de Feira do Empreendedor os contatos para o pós são prioridade, porque gera uma onda de resultados a longo prazo. Pessoas que mandam mensagens, mais seguidores nas redes sociais, oportunidade de networking e, no nosso caso, de empórios que buscam a gente. Nesse período de dois dias de Feira, eu já fiz umas oito conexões com empórios, então, se eu fechar 15 conexões, eu tenho 15 novos empórios para atender numa demanda de atacado, por exemplo. Essas conexões e todo esse crescimento proporcionado é muito legal”, relata.
Espaço para aprender
A Feira do Empreendedor também pode ser uma novidade mesmo para aquelas empresas já muito bem consolidadas no mercado. A Famosa Linguiça de Bragança Paulista, por exemplo, foi fundada em 2017 e, nos últimos anos, vem conquistando cada vez mais espaço. Tendo feito seu nome na cidade conhecida como capital nacional da linguiça artesanal, a Famosa foi vencedora, em 2020, do prêmio Travelers Choice do Trip Advisor com seu "Famoso Pão com Linguiça" e, além disso, é considerada uma empresa destaque da região bragantina pelo Sebrae-SP.
Luiz Américo Gonçalves, fundador e diretor executivo da Famosa Linguiça, conta que foi o melhor evento de possibilidade de criar fluxos, informação e negócios que já participaram como empresa. “Estamos aqui para aprender e continuar aprendendo. É nossa primeira participação na Feira e está sendo muito evolutiva. Já estamos desenvolvendo novos contatos e conexões, seja com fornecedores ou parceiros e, também, fazendo vendas. Nosso grande objetivo é o contato B2B, mas também temos uma parceria muito forte junto ao cliente do varejo”, conta.
Luiz ainda avalia que a presença do micro e pequeno empresário em um evento como a Feira do Empreendedor se mostra como uma oportunidade de se ter atitude. “O microempreendedor precisa se expor e estar ativo, não adianta ter a possibilidade e o microempreendedor não a usar para se desafiar. Todos que eu encontrei aqui estão se desafiando, então isso também é um ponto muito importante.”
Cidade Empreendedora
Não apenas os micro e pequenos empreendedores marcam presença na Feira expondo seus produtos. O eixo Cidade Empreendedora é dedicado exclusivamente para que as prefeituras do estado de São Paulo possam expor e levar informações sobre seu município.
Da regional de Jundiaí do Sebrae, Bragança Paulista e Cajamar estiveram presentes nos quatro dias de evento, reafirmando o compromisso dos municípios com o fortalecimento do ambiente empreendedor, a geração de oportunidades e a atração de investimentos por meio de políticas públicas estruturadas e programas de incentivo.
Para Rodrigo Rocca, Secretário de Turismo de Cajamar, a presença da cidade na Feira se mostra como uma forma de valorizar não apenas o município, mas também o micro e pequeno empreendedor que lá atua. “O projeto partiu internamente dentro da Prefeitura de Cajamar através da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, que enxergou no turismo um braço importante para poder estar na Feira e trazer o que temos de atrativo, tanto no ramo turístico quanto a oportunidade das pessoas investirem também. Eu acho que quando a gente traz para cá nossos cases de sucesso, parceiros para expor com a gente e os empreendedores em um ônibus para poder visitar a Feira, tanto para o poder público como para o empreendedor, esse tipo de evento clareia muito as ideias e oxigena muito a nossa criatividade”, diz.
Proprietária da fábrica de chocolate Jucolatte, Juliana Lanutti foi convidada para expor no estante da prefeitura de Cajamar. Com um trabalho 100% artesanal e uma linha de chocolates premiados, Juliana viu na feira uma oportunidade de apresentar seus produtos e trocar contatos para futuras vendas. “Minha experiência aqui tem sido muito boa! Eu participei do programa de Turismo de Experiência que vocês promoveram e já tinha conseguido implementar algumas coisas no meu negócio. Agora, aqui na Feira do Empreendedor, as possibilidades são muito maiores, até para que as pessoas vejam nos meus chocolates uma opção de ponto turístico ou até mesmo como opção de investimento”, relata.
O Secretário de Desenvolvimento Econômico de Bragança Paulista, André Elesbão, também entende a oportunidade de expor na Feira do Empreendedor como uma vitrine para o que a cidade tem de melhor a oferecer. “Nós entendemos que a exposição num evento deste porte, a exposição do nosso município, do nosso potencial turístico, das nossas estratégias de desenvolvimento econômico e atração de empresas, precisa ser mostrada em nível estadual e nacional. Isso nos traz mais visibilidade e, assim, teremos mais empresas de grande porte e líderes de mercado investindo em Bragança Paulista. A participação é fundamental para que nós consigamos marcar a identidade e ter a marca Bragança Paulista no cenário estadual e nacional”, comenta.
André ainda destaca que essa ação os aproxima dos micro e pequenos empresários locais. “Quando eles veem que a prefeitura não está só fazendo ações locais, veem que estamos expandindo essa visibilidade da marca Bragança Paulista e mostrando para o restante do estado, para o Brasil, as nossas estratégias de desenvolvimento econômico em feiras de grande porte e feiras temáticas, isso desperta até uma curiosidade a mais. A proximidade vem para que eles possam entender que a prefeitura está aqui para ajudá-los e possam nos buscar para que a gente consiga ampliar o alcance dos nossos serviços e das nossas estratégias”, finaliza.