“A presença dos expositores da nossa região foi muito forte e marcante. Participar da Feira do Empreendedor é uma oportunidade única para micro e pequenos negócios ganharem visibilidade, fazerem conexões estratégicas e apresentarem seus produtos a um público altamente qualificado. Nossos expositores com certeza saíram dessa edição da Feira muito satisfeitos com o que vivenciaram”, destaca o gerente regional do Sebrae-SP, Fabio de Paula. “Nossos oito expositores do Shopping Compre do Pequeno, por exemplo, alcançaram pouco mais de R$ 12 mil em vendas durante os quatro dias de evento, o que nos coloca no top 5 de escritórios regionais cujos expositores mais venderam. Isso só mostra o potencial que nossa região tem com seus produtos e comércio local”, completa.

A edição de 2025 da Feira do Empreendedor foi realizada entre os dias 15 e 18 de outubro e contou com uma programação extensa de palestras, painéis, áreas interativas e conteúdos variados. Para além disso, durante os quatro dias de evento, centenas de expositores estiveram presentes divididos pelos sete eixos temáticos (Comece seu Negócio, Gerencie seu Dinheiro, Inovação e Tecnologia, Marketing e Vendas, Comportamento Empreendedor, ESG Impacto Social e Ambiental e Cidade Empreendedora), mostrando seus produtos e buscando novos contatos e oportunidades. A região de Jundiaí foi representada por 26 dos cerca de mil expositores totais da Feira, estando presentes nos eixos Cidade Empreendedora, Comece seu Negócio, Gerencie seu Dinheiro, ESG Impacto Social e Ambiental, São Paulo Destinos e Sabores e Shopping Compre do Pequeno.

Andrea dos Santos é fundadora da Lavandé e apostou alto, levando seu negócio de apenas cinco meses para expor na Feira do Empreendedor. A marca de saboaria e cosmetologia natural e artesanal surgiu de uma necessidade, quando, em maio deste ano, a empreendedora queria presentear sua mãe no Dia das Mães, mas estava passando por dificuldades financeiras. Andrea conta que decidiu fazer um sabonete de lavanda para a mãe, o que, posteriormente, inspiraria o nome de sua marca.

“Eu também acabei presenteando outras pessoas com o meu produto e, quando vi, cada vez mais pessoas estavam me fazendo pedidos”, diz. “Eu vim para a Feira com o intuito de alavancar mesmo a minha marca, fazer com que ela seja conhecida, já que é tão nova. Meu objetivo, além das vendas, claro, é fazer contatos para uma expansão no futuro. Eu já tive algumas pessoas que vieram me perguntar sobre vendas no atacado, sobre produção de kit de noivas, então eu quero realmente criar essa conexão depois daqui, para o pós-feira.”

Caio Rodrigues Ramos, cofundador e proprietário da queijaria Quinta das Magnólias, também ressalta a importância de se fazer um bom networking enquanto expositor. Em seu segundo ano nessa posição, Caio diz que seu primeiro objetivo sempre foi mostrar sua marca e ampliar sua rede de contatos. “O lucro que conseguimos veio como uma feliz surpresa para nós, já que nosso foco era outro. Claro que o lucro, as vendas, são importantes para o negócio, mas nesse contexto de Feira do Empreendedor os contatos para o pós são prioridade, porque gera uma onda de resultados a longo prazo. Pessoas que mandam mensagens, mais seguidores nas redes sociais, oportunidade de networking e, no nosso caso, de empórios que buscam a gente. Nesse período de dois dias de Feira, eu já fiz umas oito conexões com empórios, então, se eu fechar 15 conexões, eu tenho 15 novos empórios para atender numa demanda de atacado, por exemplo. Essas conexões e todo esse crescimento proporcionado é muito legal”, relata.

Espaço para aprender