Jundiaí ocupa a 7ª posição no ranking estadual e a 18ª no nacional, com PIB nominal de R$57,6 bilhões (IBGE 2021) e PIB per capita de R$135 mil, índices que superam o de muitas capitais brasileiras. E pela localização, a cidade é reconhecida como um dos maiores hubs logísticos do Sudeste, com acesso facilitado aos principais centros consumidores e destaque para operação ferroviária para o Porto de Santos através do TIJU – Terminal Intermodal Jundiaí. Essa posição estratégica tem sido um dos grandes diferenciais para a atração de novas empresas e para a expansão de investimentos já consolidados.

Dentro do programa Desenvolve+, que integra as ações municipais voltadas ao crescimento sustentável, o eixo Invest+ tem papel central na promoção do ambiente de negócios, na geração de empregos e na diversificação econômica. A iniciativa fortalece o diálogo entre o poder público e o setor produtivo, além de garantir agilidade, segurança e transparência nos processos de instalação e ampliação de empreendimentos.

VEJA MAIS: