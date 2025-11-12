Jundiaí ocupa a 7ª posição no ranking estadual e a 18ª no nacional, com PIB nominal de R$57,6 bilhões (IBGE 2021) e PIB per capita de R$135 mil, índices que superam o de muitas capitais brasileiras. E pela localização, a cidade é reconhecida como um dos maiores hubs logísticos do Sudeste, com acesso facilitado aos principais centros consumidores e destaque para operação ferroviária para o Porto de Santos através do TIJU – Terminal Intermodal Jundiaí. Essa posição estratégica tem sido um dos grandes diferenciais para a atração de novas empresas e para a expansão de investimentos já consolidados.
Dentro do programa Desenvolve+, que integra as ações municipais voltadas ao crescimento sustentável, o eixo Invest+ tem papel central na promoção do ambiente de negócios, na geração de empregos e na diversificação econômica. A iniciativa fortalece o diálogo entre o poder público e o setor produtivo, além de garantir agilidade, segurança e transparência nos processos de instalação e ampliação de empreendimentos.
Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, o município tem trabalhado de forma estratégica para se consolidar como referência em competitividade. “Jundiaí oferece o equilíbrio ideal entre desenvolvimento econômico e qualidade de vida. Temos infraestrutura urbana de nível global, mão de obra qualificada e uma gestão pública moderna, que garante segurança jurídica e incentiva o investimento produtivo”, destaca o secretário.
Panorama socioeconômico
Com 69.197 empresas licenciadas Jundiaí tem forte presença nos setores de Serviços (47.932), Indústria (544) e Comércio (12.863). Dados do Caged (2025) apontam crescimento constante da geração de empregos, com mais de 184 mil vínculos formais distribuídos entre os principais segmentos da economia local.
O diretor de Fomento à Indústria e Serviços, Gilson Pichioli, reforça que a cidade oferece diferenciais competitivos que atraem investidores nacionais e estrangeiros. “Jundiaí reúne todos os elementos que um investidor procura: um parque industrial sólido, infraestrutura completa e um ambiente econômico estável. A combinação de localização estratégica, gestão eficiente e qualidade de vida faz da cidade um destino seguro e vantajoso para quem busca expandir negócios e consolidar operações no Brasil”, afirma.