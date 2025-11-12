Policiais militares libertaram um caminhoneiro de cativeiro, no final da tarde desta terça-feira (11), após cerca de 24 horas em poder de uma quadrilha, depois de ser abordado e ter o caminhão levado pelos bandidos, carregado com 20 toneladas de batata, no início da noite anterior, em Itatiba. Dois criminosos foram presos. Além roubo, associação criminosa e alteração de sinal identificador automotor, eles vão responder também por tráfico de drogas, uma vez que, no cativeiro, foram encontrados tijolos de maconha e drogas já fracionadas para a venda nas 'biqueiras'.

O motorista, de 30 anos, conduzia seu caminhão na tarde de segunda-feira (10) pela rodovia Dom Pedro - divisa de Itatiba com Jarinu, quando foi interceptado por três ladrões em um veículo Hyundai HB20, cor prata, que desembarcaram, anunciaram o roubo mediante grave ameaça, e obrigaram a vítima a sair do caminhão. Com medo, ele desceu e foi sequestrado, sendo que um dos malfeitores assumiu a direção do caminhão.

Já no carro dos bandidos, a vítima teve os olhos vendados e foram subtraídos seu aparelho celular e realizados diversos roubos com transferências via PIX e TED, além de compras e empréstimos com seus cartões bancários. Posteriormente ele foi levada para uma área de mata e, ao anoitecer, transferido para um imóvel na rua Benedito de Lima Marasato, em Itatiba, onde permaneceu em poder da quadrilha.