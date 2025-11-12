O transporte público precisa ser estimulado. Esta é uma das conclusões – e propostas de ação – do Plano de Segurança Viária de São Paulo (PSV-SP), 1º planejamento estratégico para reduzir as mortes no trânsito pela metade até 2030 e seguir consolidando políticas de proteção à vida em todo o Estado. Ao diminuir o número de veículos das ruas, o transporte público não apenas melhora a qualidade do ar, os congestionamentos e a mobilidade urbana: reduz a sinistralidade e as mortes no trânsito. As viagens de ônibus estão entre as mais seguras, como mostram dados do Infosiga.

Em 2024, o trânsito ceifou a vida de 6.124 pessoas no Estado de São Paulo. Desse total, 43% viajavam a bordo de motocicletas, 22% eram pedestres, outros 22% ocupavam automóveis, 7% pedalavam bicicletas e apenas 0,25% seguiam em ônibus em vias urbanas. Neste ano, de janeiro a setembro, 4.591 pessoas morreram no trânsito paulista, sendo 43% das mortes de motociclistas, 22% de pedestres, 21% de usuários de automóveis, 7% de ciclistas e 0,2% de passageiros de ônibus em vias urbanas.

