Um homem foi preso por descumprimento de medida protetiva, no bairro Horto Florestal, em Jundiaí, ao ir até a casa da ex-esposa, que tem proteção da Justiça contra ele. Esta não é a primeira vez que ele ignora a ordem judicial, porém sempre consegue fugir antes da chegada da polícia. Desta vez, porém, a mulher estava no carro e, nervosa ao tentar fugir, se esqueceu de frear a bateu na moto dele, impedindo a fuga e possibilitando a chegada da Polícia Militar a tempo de prendê-lo.

Solicitada via 190 para atendimento de ocorrência de descumprimento de medida protetiva, a PM enviou ao local o cabo Paiva e soldado Benjamim. Quando chegaram, eles se depararam com a mulher dentro do carro, o ex-marido em pé ao lado do veículo e uma moto no chão, danificada.

A vítima contou que, apesar de protegida por ordem judicial, o ex-marido vem desrespeitando e fugindo antes da polícia chegar.