O dono de uma funilaria em Jundiaí, que estava sendo procurado pela Justiça com mandado de prisão por furto, foi capturado durante o trabalho em seu estabelecimento, nesta terça-feira (11), por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão.

O 3° sargento Hélio Miranda e soldados Maia e Dias estavam em patrulhamento, quando receberam informações sobre um procurado por furto, que estaria trabalhando em uma funilaria e que possivelmente seria integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Os agentes foram até o local e localizaram o alvo, que se apresentou como proprietário da funilaria. Sua identidade foi confirmada, se tratando de fato do procurado - entretanto, não houve constatação de ligçao dele com a facção criminosa.