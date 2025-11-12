12 de novembro de 2025
CAPTURA

Dono de funilaria é preso por PMs durante o trabalho em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso
Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso

O dono de uma funilaria em Jundiaí, que estava sendo procurado pela Justiça com mandado de prisão por furto, foi capturado durante o trabalho em seu estabelecimento, nesta terça-feira (11), por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão.

O 3° sargento Hélio Miranda e soldados Maia e Dias estavam em patrulhamento, quando receberam informações sobre um procurado por furto, que estaria trabalhando em uma funilaria e que possivelmente seria integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Os agentes foram até o local e localizaram o alvo, que se apresentou como proprietário da funilaria. Sua identidade foi confirmada, se tratando de fato do procurado - entretanto, não houve constatação de ligçao dele com a facção criminosa.

Pela colaboração em todo o processo de abordagem e questionamentos, não precisou ser algemado para a condução à Central de Flagrantes, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão.

