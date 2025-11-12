O setor de Serviços segue como o principal motor da economia de Jundiaí. Segundo a Prefeitura, das 69.197 empresas licenciadas, 47.932 são do setor de Serviços e os demais, ou seja, 12.863 empreendimentos pertencem ao comércio e 544 pertencem à indústria. Na conta há, ainda, áreas como condomínios, associações, sindicatos e órgãos públicos, entre outros.
Para o proprietário de uma corretora de seguros, Caio Magalhães, Jundiaí foi escolhida por conta do seu dinamismo econômico e pela comunidade empresarial e familiar. “Nosso trabalho se divide em duas grandes frentes. A primeira é proteger o patrimônio e a operação das empresas, com seguros empresariais, frotas, riscos de engenharia e até cibernéticos. A segunda, e igualmente importante, é cuidar das pessoas, com planos de saúde PME, seguros de vida e previdência. Viemos para ser um parceiro estratégico”, diz o proprietário.
Atualmente a corretora, que se enquadra no segmento de Serviços, tem duas funcionárias que realizam os atendimentos locais, mas Caio ressalta que até o início do próximo ano, a ideia é ter cinco funcionários. “Queremos ser a principal referência em consultoria de riscos de Jundiaí e região. Mais do que vender seguros, queremos construir uma comunidade de empresas e famílias mais seguras e preparadas para o futuro”, explica.
Mercado de trabalho
Os números também se confirmam no mercado de trabalho. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), de 2025, mostram que a cidade mantém crescimento constante na geração de empregos, com mais de 184 mil vínculos formais ativos, distribuídos entre os principais setores da economia.
Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, o bom desempenho está diretamente ligado à gestão estratégica e ao ambiente favorável para negócios. “Jundiaí vive um novo momento, guiado pelos pilares da prosperidade, sustentabilidade e inovação. Estamos consolidando políticas públicas que fortalecem o ambiente de negócios, ampliam as oportunidades e tornam a cidade cada vez mais preparada para o futuro”, destacou.
Segundo dados do IBGE, o município ocupa a 7ª colocação no ranking estadual e a 18ª no nacional, com um PIB nominal de R$ 57,6 bilhões e PIB per capita de R$ 135 mil — índices que superam o de diversas capitais brasileiras.