O setor de Serviços segue como o principal motor da economia de Jundiaí. Segundo a Prefeitura, das 69.197 empresas licenciadas, 47.932 são do setor de Serviços e os demais, ou seja, 12.863 empreendimentos pertencem ao comércio e 544 pertencem à indústria. Na conta há, ainda, áreas como condomínios, associações, sindicatos e órgãos públicos, entre outros.

Para o proprietário de uma corretora de seguros, Caio Magalhães, Jundiaí foi escolhida por conta do seu dinamismo econômico e pela comunidade empresarial e familiar. “Nosso trabalho se divide em duas grandes frentes. A primeira é proteger o patrimônio e a operação das empresas, com seguros empresariais, frotas, riscos de engenharia e até cibernéticos. A segunda, e igualmente importante, é cuidar das pessoas, com planos de saúde PME, seguros de vida e previdência. Viemos para ser um parceiro estratégico”, diz o proprietário.

Atualmente a corretora, que se enquadra no segmento de Serviços, tem duas funcionárias que realizam os atendimentos locais, mas Caio ressalta que até o início do próximo ano, a ideia é ter cinco funcionários. “Queremos ser a principal referência em consultoria de riscos de Jundiaí e região. Mais do que vender seguros, queremos construir uma comunidade de empresas e famílias mais seguras e preparadas para o futuro”, explica.