Os municípios de Jundiaí, Itupeva e Várzea Paulista, que integram a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), registraram, em outubro de 2025, a abertura de 562 novas empresas, segundo dados obtidos pelo Jornal de Jundiaí junto às prefeituras. Os números estão abaixo dos registrados no mês de outubro de 2024, quando essas três cidades, juntas, registraram 693 empresas. Apesar disso, a avaliação ainda é positiva. No contexto estadual, o ritmo de empreendedorismo também foi intenso.

Segundo a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), 37.801 novas empresas foram constituídas em São Paulo durante outubro - o maior número já registrado para o mês.

Em Jundiaí, de acordo com o Departamento de Licenciamento de Atividades, foram 475 novas empresas abertas em outubro. Desse total, 120 são Microempreendedores Individuais (MEIs), 155 Microempresas (MEs), 70 Empresas de Pequeno Porte (EPPs) e 130 de outros portes. Embora o volume tenha sido inferior ao mesmo mês de 2024, quando houve 583 registros, o município mantém desempenho expressivo na geração de novos negócios. Somente neste ano, segundo a Secretaria de Finanças, 6.415 CNPJs foram instituídos no município.