A Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM), órgão da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde de Jundiaí, inicia na quinta-feira (13) a vacinação antirrábica de cães e gatos da região da Vila Arens. As ações integram um amplo trabalho de bloqueio vacinal estruturado pela VISAM, após a confirmação de um caso de raiva em um felino na Vila Arens, no dia 4 de novembro.
As ações terão três dias de duração e serão voltadas especificamente para as populações caninas e felinas residentes no bairro. Serão 3 postos avançados de vacinação instalados, abertos das 8h30 às 16h30, conforme a seguinte programação:
Quinta (13) e sexta-feira (14)
Posto avançado 1: Praça Gal. Newton Estilac Leal (Av.Samuel Martins X R. Bento Pires)
Posto avançado 2: Praça Sebastião Pontes (Praça do Coreto)
Sábado (15)
Posto avançado 1: Praça Gal. Newton Estilac Leal (Av.Samuel Martins X R. Bento Pires)
Posto avançado 2: Estacionamento da FMJ ( R. Francisco Teles, 250)
Para solicitar a dose, basta se dirigir a um desses endereços, nos dias e horários indicados, portando comprovante de endereço e documento de identidade. Poderão se vacinar cães e gatos a partir de 3 meses de idade.
O quantitativo de doses a ser aplicado foi dimensionado após mapeamento da estimativa populacional e da cobertura vacinal da área de entorno onde o caso foi detectado, conforme preconizado no Programa de Vigilância e Controle da Raiva do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. “A VISAM tem trabalhado para disponibilizar a vacina nos postos avançados e, assim, atingir uma imunização em massa nessa região. É importante que todos os cães ou gatos não vacinados residentes na vila Arens sejam levados pelos seus tutores a um dos postos disponíveis”, afirma o coordenador do órgão, o médico-veterinário Luis Gustavo Grijota Nascimento.
Além dos postos avançados, a VISAM mantém um posto fixo e permanente de vacinação antirrábica, destinado a cães e gatos residentes de qualquer bairro do município, em funcionamento de segunda à sexta, das 8h às 17h. Tutores interessados devem entrar em contato com a VISAM para orientações e agendamento, por meio dos telefones (11) 4589-6340 / 6350.