A Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM), órgão da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde de Jundiaí, inicia na quinta-feira (13) a vacinação antirrábica de cães e gatos da região da Vila Arens. As ações integram um amplo trabalho de bloqueio vacinal estruturado pela VISAM, após a confirmação de um caso de raiva em um felino na Vila Arens, no dia 4 de novembro.

As ações terão três dias de duração e serão voltadas especificamente para as populações caninas e felinas residentes no bairro. Serão 3 postos avançados de vacinação instalados, abertos das 8h30 às 16h30, conforme a seguinte programação:

Quinta (13) e sexta-feira (14)

Posto avançado 1: Praça Gal. Newton Estilac Leal (Av.Samuel Martins X R. Bento Pires)

Posto avançado 2: Praça Sebastião Pontes (Praça do Coreto)