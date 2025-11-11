Em Jundiaí, mais de 100 escolas municipais se mobilizaram ao longo do ano para reforçar a campanha Óleo do Bem, uma iniciativa de conscientização ambiental que reúne alunos, famílias e moradores do entorno. A cada mês, um grupo de escolas arrecadou o material gerado nas residências da comunidade escolar. O total coletado chegou a 4.938 litros de óleo, evitando a contaminação de até 123,4 milhões de litros de água, o equivalente a 49 piscinas olímpicas.

Como incentivo, a cada 1 litro de óleo arrecadado, as escolas receberam 1 barra de sabão ecológico, totalizando quase 5 mil barras distribuídas à comunidade. O meio ambiente foi o maior beneficiado, mas as unidades com maior engajamento também foram premiadas. Além da Owen Zílio, a Emeb Aparecida Bernardi do Amaral conquistou o segundo lugar, com média de 3 litros por aluno. As escolas ganharão uma visita ao Mundo das Crianças, além de uma “Biblioteca do Meio Ambiente” e kits para sortear entre os estudantes. Já as Emebs Mercedes Basile Bonito e Clotilde Copelli de Miranda, terceira e quarta colocadas, também receberão kits para os alunos.

