Em Jundiaí, mais de 100 escolas municipais se mobilizaram ao longo do ano para reforçar a campanha Óleo do Bem, uma iniciativa de conscientização ambiental que reúne alunos, famílias e moradores do entorno. A cada mês, um grupo de escolas arrecadou o material gerado nas residências da comunidade escolar. O total coletado chegou a 4.938 litros de óleo, evitando a contaminação de até 123,4 milhões de litros de água, o equivalente a 49 piscinas olímpicas.
Como incentivo, a cada 1 litro de óleo arrecadado, as escolas receberam 1 barra de sabão ecológico, totalizando quase 5 mil barras distribuídas à comunidade. O meio ambiente foi o maior beneficiado, mas as unidades com maior engajamento também foram premiadas. Além da Owen Zílio, a Emeb Aparecida Bernardi do Amaral conquistou o segundo lugar, com média de 3 litros por aluno. As escolas ganharão uma visita ao Mundo das Crianças, além de uma “Biblioteca do Meio Ambiente” e kits para sortear entre os estudantes. Já as Emebs Mercedes Basile Bonito e Clotilde Copelli de Miranda, terceira e quarta colocadas, também receberão kits para os alunos.
Para a diretora da escola vencedora, Teresa Raquel Ferracini, o reconhecimento representa um trabalho coletivo. “Para nós, foi mais do que a vitória em número de litros de óleo. É a união da escola com a comunidade, com as famílias, esse engajamento de todo mundo por um bem maior. As famílias comentam que as crianças mudaram hábitos em casa, passaram a falar sobre não jogar o óleo na pia, sobre cuidar do meio ambiente”, destacou.
Entre os alunos da EMEB Owen Zílio, o aprendizado também foi motivo de orgulho. Jasmine Pinheiro, de 6 anos, contou que aprendeu sobre a importância de cuidar da água e do meio ambiente. “A gente descobriu que o óleo não pode ser jogado na pia, porque suja a água”, disse. Já o colega Rafael Cavallari Prado, também de 6 anos, lembrou o que aprendeu: “Um litro de óleo polui 25 mil litros de água. Eu contei isso pra minha família e eles me ajudaram a trazer o óleo pra escola.”
Fabia Leite, gerente de Marketing e Expansão do projeto Óleo do Bem, destacou o papel das crianças como multiplicadoras de boas práticas. “Elas são as grandes mensageiras da sustentabilidade. Aprendem na escola, levam para casa e ajudam a transformar o comportamento das famílias, por isso é tão importante trabalhar essa conscientização desde cedo”, explicou.