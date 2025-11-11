Para fortalecer o trabalho desenvolvido pela rede socioassistencial e alinhar práticas e metodologias, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) promoveu uma capacitação voltada aos profissionais que atuam no Centro Pop, serviço especializado de atenção à população em situação de rua.

Durante dois dias, toda a equipe de servidores, formada por assistentes sociais, psicólogos, administrativos, profissionais de apoio e coordenação, participou de atividades teóricas e dinâmicas práticas que abordaram desde os princípios da Política Nacional e Municipal de Assistência Social até questões éticas e técnicas que norteiam o atendimento às pessoas em situação de rua.

O treinamento, conduzido pelas gerências de Média e Alta Complexidade e pela coordenação do Centro Pop, teve como foco a construção de uma identidade coletiva entre os profissionais e o fortalecimento da metodologia de trabalho adotada pelo serviço. A formação também buscou reafirmar o papel da equipe como agente de defesa de direitos e de promoção da dignidade humana.