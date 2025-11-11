Para fortalecer o trabalho desenvolvido pela rede socioassistencial e alinhar práticas e metodologias, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) promoveu uma capacitação voltada aos profissionais que atuam no Centro Pop, serviço especializado de atenção à população em situação de rua.
Durante dois dias, toda a equipe de servidores, formada por assistentes sociais, psicólogos, administrativos, profissionais de apoio e coordenação, participou de atividades teóricas e dinâmicas práticas que abordaram desde os princípios da Política Nacional e Municipal de Assistência Social até questões éticas e técnicas que norteiam o atendimento às pessoas em situação de rua.
O treinamento, conduzido pelas gerências de Média e Alta Complexidade e pela coordenação do Centro Pop, teve como foco a construção de uma identidade coletiva entre os profissionais e o fortalecimento da metodologia de trabalho adotada pelo serviço. A formação também buscou reafirmar o papel da equipe como agente de defesa de direitos e de promoção da dignidade humana.
De acordo com Cristiane Braido, gerente de Média Complexidade da SMADS e uma das responsáveis pela capacitação, o encontro foi essencial para consolidar valores e práticas entre os servidores. “Recebemos novos profissionais do concurso e outros que foram remanejados de serviços da rede, por isso era fundamental criar esse momento de integração e reflexão sobre o trabalho que realizamos. O Centro Pop acolhe pessoas que vivem o maior grau de vulnerabilidade e violação de direitos, e nossa missão é garantir acesso, dignidade e oportunidades para que elas possam reconstruir suas trajetórias. Essa formação nos ajuda a reafirmar o compromisso ético e técnico de cada trabalhador com essa causa”, destacou Cristiane.
“Nosso compromisso é com a formação contínua das equipes. Esse tipo de capacitação promove o alinhamento das ações, a valorização dos profissionais e, principalmente, a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população. É um investimento direto na proteção social e no fortalecimento da nossa rede”, afirmou Luciane Mosca, secretária de Assistência e Desenvolvimento Social.
Responsável por conduzir as dinâmicas de grupo e reflexões durante o encontro, gerente da alta complexidade da SMADS, Mônica Pazotto, destacou o papel das trocas e da vivência coletiva. “Esses momentos permitem que os profissionais compartilhem experiências e compreendam o impacto do próprio trabalho. A assistência social é feita de vínculos e de escuta, e o alinhamento metodológico reforça esse olhar sensível e comprometido com cada pessoa atendida”, disse Mônica.