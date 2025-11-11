Entre os meses de setembro e março, o estado de São Paulo registra o maior número de acidentes por escorpiões, período em que o calor e a umidade favorecem a maior atividade desses animais, resultando em aumento de casos. Como prevenção, a Vigilância em Saúde de Louveira vem alertando sobre os acidentes com o animal peçonhento no município.

Na maioria dos acidentes, o escorpião não é visto. O principal sinal de alerta é a dor intensa e imediata no local da picada. Em crianças, o choro contínuo e vômitos indicam agravamento do quadro e exigem atendimento médico imediato.

VEJA MAIS: