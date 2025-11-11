11 de novembro de 2025
LOUVEIRA

Vigilância em Saúde emite alerta sobre acidentes por escorpiões

Por Redação | Prefeitura de Louveira
| Tempo de leitura: 2 min
Entre os meses de setembro e março, o estado de São Paulo registra o maior número de acidentes por escorpiões

Entre os meses de setembro e março, o estado de São Paulo registra o maior número de acidentes por escorpiões, período em que o calor e a umidade favorecem a maior atividade desses animais, resultando em aumento de casos. Como prevenção, a Vigilância em Saúde de Louveira vem alertando sobre os acidentes com o animal peçonhento no município.

Na maioria dos acidentes, o escorpião não é visto. O principal sinal de alerta é a dor intensa e imediata no local da picada. Em crianças, o choro contínuo e vômitos indicam agravamento do quadro e exigem atendimento médico imediato.

O atendimento rápido é fundamental para evitar óbitos, sobretudo em crianças de até 10 anos, mais vulneráveis ao envenenamento. O início da soroterapia, quando necessário, deve ocorrer em até 1 hora e 30 minutos após o acidente.

Para garantir o atendimento rápido, o Estado de São Paulo reestruturou a rede de Pontos Estratégicos para aplicação do soro antiescorpiônico. Hoje, 233 unidades estão habilitadas e distribuídas estrategicamente para assegurar o início da soroterapia dentro do tempo recomendado.

Para facilitar o acesso à informação, o Estado de São Paulo criou uma ferramenta online interativa (https://cievs.saude.sp.gov.br/soro/) com o mapa dos pontos de atendimento soroterápico do Estado. A iniciativa agiliza o deslocamento das vítimas e reduz o tempo entre o acidente e o início do tratamento, contribuindo para diminuir a gravidade e a letalidade dos casos.

O tratamento é gratuito e disponibilizado exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Para prevenir acidentes com escorpiões, é importante seguir as recomendações abaixo:

  • Mantenha quintais limpos;
  • Elimine entulhos e abrigos;
  • Vede ralos e frestas;
  • Controle baratas, que servem de alimento a esses animais.
  • Caixas de brinquedos devem ser mantidas fechadas e em locais protegidos para evitar a entrada de escorpiões.

