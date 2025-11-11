Na terça-feira, 25 de novembro, às 18h30, a Prefeitura de Itupeva vai promover o 2º encontro do projeto “Cuidar de Quem Cuida”, uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Diretoria da Pessoa com Deficiência.
Dedicado especialmente às famílias atípicas do município, o evento terá como tema “Os desafios da parentalidade atípica e bem-estar do cuidador.” O encontro será realizado no Centro de Convivência do Idoso – CCI. Para participar, é preciso se inscrever formulário online.
Projeto “Cuidar de quem Cuida”
O projeto surgiu da sensibilidade em reconhecer a importância de cuidar também de quem dedica sua vida ao cuidado de pessoas com deficiência. O grupo é aberto e contínuo, permitindo que novos participantes ingressem a qualquer momento, sem necessidade de encaminhamento específico.
A primeira edição do encontro foi realizada no Cine Teatro de Itupeva e marcou o início de um espaço permanente de escuta, convivência e apoio mútuo, onde os participantes puderam compartilhar vivências e trocar experiências.
O Centro de Convivência do Idoso – CCI fica na rua Hermenegildo Baston, s/n, Jardim Nova Tuiuti, em Itupeva.