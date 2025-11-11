Na terça-feira, 25 de novembro, às 18h30, a Prefeitura de Itupeva vai promover o 2º encontro do projeto “Cuidar de Quem Cuida”, uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Diretoria da Pessoa com Deficiência.

Dedicado especialmente às famílias atípicas do município, o evento terá como tema “Os desafios da parentalidade atípica e bem-estar do cuidador.” O encontro será realizado no Centro de Convivência do Idoso – CCI. Para participar, é preciso se inscrever formulário online.

