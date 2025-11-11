11 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ITUPEVA

Segundo encontro do “Cuidar de Quem Cuida” será no dia 25

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMI
O 1º encontro marcou o início de um espaço permanente de escuta, convivência e apoio mútuo
O 1º encontro marcou o início de um espaço permanente de escuta, convivência e apoio mútuo

Na terça-feira, 25 de novembro, às 18h30, a Prefeitura de Itupeva vai promover o 2º encontro do projeto “Cuidar de Quem Cuida”, uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Diretoria da Pessoa com Deficiência.

Dedicado especialmente às famílias atípicas do município, o evento terá como tema “Os desafios da parentalidade atípica e bem-estar do cuidador.” O encontro será realizado no Centro de Convivência do Idoso – CCI.  Para participar, é preciso se inscrever formulário online.

VEJA MAIS:

Construção de subestação de energia é inciada em Itupeva
Inscrições para a Corte da Uva de Itupeva seguem até dia 15

Projeto “Cuidar de quem Cuida”

O projeto surgiu da sensibilidade em reconhecer a importância de cuidar também de quem dedica sua vida ao cuidado de pessoas com deficiência. O grupo é aberto e contínuo, permitindo que novos participantes ingressem a qualquer momento, sem necessidade de encaminhamento específico.

A primeira edição do encontro foi realizada no Cine Teatro de Itupeva e marcou o início de um espaço permanente de escuta, convivência e apoio mútuo, onde os participantes puderam compartilhar vivências e trocar experiências.

O Centro de Convivência do Idoso – CCI fica na rua Hermenegildo Baston, s/n, Jardim Nova Tuiuti, em Itupeva.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários