A 33ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Jundiaí promove, no próximo dia 14, sexta-feira, o I Simpósio Regional da Consciência Negra, evento que integra o calendário do Mês da Consciência Negra busca fomentar o debate sobre igualdade racial, inclusão e justiça social.

Organizado pelas Comissões Cultural e de Igualdade Racial da subseção, o simpósio será realizado das 8h30 às 13h, na Casa da Advocacia de Jundiaí. Também participarão representantes das OABs de Itupeva, Várzea Paulista, Atibaia, Campinas, Paulínia, Sumaré, Itatiba, Indaiatuba e Boituva.

A programação terá início às 8h30, com recepção e credenciamento dos participantes. Durante todo o evento, o público poderá visitar uma feira de exposições com profissionais negros e negras da região, destacando o empreendedorismo e a representatividade no mercado de trabalho.