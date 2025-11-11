Um caminhão baú carregado com 6 mil pacotes de café, que foi roubado no último dia 6, no Distrito Industrial, em Jundiaí, ainda não foi encontrado, e a vítima - que na ocasião chegou a ser sequestrado -, pede ajuda para encontrar o veículo, que não tem seguro e era o 'ganha pão' da família.

Segundo a filha do dono do caminhão (ele tem 67 anos), o veículo foi comprado com o dinheiro que ele recebeu ao sair da empresa onde trabalhou por mais de 30 anos. O caminhão é usado por ele e pelo filho e é a ferramenta de trabalho para o sustento da família. "Ele acabou de pagar o caminhão, não tem muito tempo, e aí vem os bandidos e levam embora", lamentou a filha, que não terá o nome divulgado.

A família está empenhada em localizar o veículo e, para piorar a situação, tem recebido ligações de criminosos pedindo dinheiro para o resgate. "Eles dizem que estão com o caminhão, que eu posso checar pelo número do chassi, e pedem R$ 10 mil para devolver", lamentou ela.