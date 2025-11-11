Um caminhão baú carregado com 6 mil pacotes de café, que foi roubado no último dia 6, no Distrito Industrial, em Jundiaí, ainda não foi encontrado, e a vítima - que na ocasião chegou a ser sequestrado -, pede ajuda para encontrar o veículo, que não tem seguro e era o 'ganha pão' da família.
Segundo a filha do dono do caminhão (ele tem 67 anos), o veículo foi comprado com o dinheiro que ele recebeu ao sair da empresa onde trabalhou por mais de 30 anos. O caminhão é usado por ele e pelo filho e é a ferramenta de trabalho para o sustento da família. "Ele acabou de pagar o caminhão, não tem muito tempo, e aí vem os bandidos e levam embora", lamentou a filha, que não terá o nome divulgado.
A família está empenhada em localizar o veículo e, para piorar a situação, tem recebido ligações de criminosos pedindo dinheiro para o resgate. "Eles dizem que estão com o caminhão, que eu posso checar pelo número do chassi, e pedem R$ 10 mil para devolver", lamentou ela.
A placa do caminhão é OXG 2100; quem tiver informações que ajudem a recuperar o veículo, deve telefonar para 190 (PM), 153 (GM) ou 181 (Polícia Civil).
RELEMBRE O CASO
Um motorista foi sequestrado e roubado por dois criminosos armados, após carregar o caminhão com 6 mil sacos de café, avaliados em mais de R$ 140 mil. O caso aconteceu no bairro Distrito Industrial, em Jundiaí, no último dia 6.
A vítima havia acabado de sair da empresa com o baú carregado, quando dois bandidos em um carro branco apareceram. Um deles, armado, fez ameaças de morte para que o motorista parasse e saísse do caminhão.
Com medo de ser morto, ele se rendeu e foi colocado no carro, deitado no banco traseiro, enquanto que outro criminoso apareceu e levou o caminhão. A vítima permaneceu em poder dos ladrões por cerca de duas horas, rodando, até ser liberado na comunidade do Morro Doce, às margens da rodovia Anhanguera, em São Paulo.
Neste local, ele pediu ajuda a populares e conseguiu fazer contato com o filho, que foi buscá-lo. Após isso compareceu à delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência.