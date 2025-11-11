O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss), em parceria com o Senai, abre nesta quarta-feira (12), a partir da meia-noite (0h), as inscrições para o curso gratuito de Técnicas para Pintura Predial. A iniciativa integra o programa de capacitação profissional da Prefeitura de Jundiaí, que tem como objetivo oferecer novas oportunidades de aprendizado e geração de renda à população.

O curso tem como pré-requisitos a conclusão do 5º ano do Ensino Fundamental e idade mínima de 18 anos. O objetivo é desenvolver competências relacionadas à execução de pinturas e texturas em edificações novas, abordando preparo de superfícies, aplicação de massas e fundos, interpretação de projetos arquitetônicos e uso de equipamentos e ferramentas, conforme normas técnicas e de segurança.

As pré-inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Sistema de Inscrição do Fundo Social, neste link. O envio do formulário será considerado como intenção de participação e não garante a vaga. A seleção dos participantes será feita por ordem de envio das inscrições, levando em conta hora, minuto e segundo do envio.