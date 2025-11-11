O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss), em parceria com o Senai, abre nesta quarta-feira (12), a partir da meia-noite (0h), as inscrições para o curso gratuito de Técnicas para Pintura Predial. A iniciativa integra o programa de capacitação profissional da Prefeitura de Jundiaí, que tem como objetivo oferecer novas oportunidades de aprendizado e geração de renda à população.
O curso tem como pré-requisitos a conclusão do 5º ano do Ensino Fundamental e idade mínima de 18 anos. O objetivo é desenvolver competências relacionadas à execução de pinturas e texturas em edificações novas, abordando preparo de superfícies, aplicação de massas e fundos, interpretação de projetos arquitetônicos e uso de equipamentos e ferramentas, conforme normas técnicas e de segurança.
As pré-inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Sistema de Inscrição do Fundo Social, neste link. O envio do formulário será considerado como intenção de participação e não garante a vaga. A seleção dos participantes será feita por ordem de envio das inscrições, levando em conta hora, minuto e segundo do envio.
VEJA MAIS:
- Funss abre inscrições para cursos de gastronomia e serviços
- ‘Prefeitura na Área’: serviços e cidadania levados aos bairros
Os contemplados terão seus nomes divulgados no site da prefeitura e receberão uma mensagem via WhatsApp para confirmação da matrícula, sendo necessário o envio dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e comprovante escolar (histórico ou certificado). O não envio dos documentos em até 24 horas resultará no cancelamento da pré-inscrição.
As fichas não contempladas comporão a lista de espera, que poderá ser utilizada em caso de desistências. Importante ressaltar que os participantes que desistirem do curso sem aviso prévio ficarão impedidos de se inscrever em novas capacitações do Fundo Social pelo período de três meses.
Técnicas para pintura predial
Nº de vagas: 11
Carga horária: 60h
Início: 25 de novembro | Término: 19 de dezembro
Aulas de 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira
Horário: 18h30 às 22h
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva