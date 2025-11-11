O bosque da Emeb Aparecido Garcia está ainda mais verde. Os alunos participaram do plantio de 70 novas mudas árvores no espaço da escola, em uma ação realizada em parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (SME) e o Jardim Botânico de Jundiaí. A iniciativa faz parte do programa Escola Verde e reforça os princípios do Escola da Gente, que incentiva a sustentabilidade e o aprendizado por meio da vivência ambiental.

Criado há dez anos, hoje o bosque é um espaço pedagógico consolidado. Para a diretora, Claudete Aparecida, o plantio é mais que uma atividade de jardinagem, é um legado. “Esse é o primeiro grande plantio desde o início do projeto. As árvores que plantamos há dez anos cresceram, deram frutos e sementes e, hoje, temos um espaço de aprendizado vivo que faz parte da formação ambiental dos alunos”, explicou Claudete.

