O bosque da Emeb Aparecido Garcia está ainda mais verde. Os alunos participaram do plantio de 70 novas mudas árvores no espaço da escola, em uma ação realizada em parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (SME) e o Jardim Botânico de Jundiaí. A iniciativa faz parte do programa Escola Verde e reforça os princípios do Escola da Gente, que incentiva a sustentabilidade e o aprendizado por meio da vivência ambiental.
Criado há dez anos, hoje o bosque é um espaço pedagógico consolidado. Para a diretora, Claudete Aparecida, o plantio é mais que uma atividade de jardinagem, é um legado. “Esse é o primeiro grande plantio desde o início do projeto. As árvores que plantamos há dez anos cresceram, deram frutos e sementes e, hoje, temos um espaço de aprendizado vivo que faz parte da formação ambiental dos alunos”, explicou Claudete.
A diretora destaca ainda que o trabalho integra a escola à natureza e à comunidade. “Estamos ao lado da Serra do Japi. Como não trazer a conservação ambiental para o projeto pedagógico?”, acrescenta.
Antes do plantio, os alunos do 5º ano tiveram uma aula teórica sobre espécies nativas e técnicas de cultivo. A supervisora de Sustentabilidade da SME, Marina Formis, explicou que o trabalho é feito com base em um sistema de georreferenciamento das árvores. “Desde a coleta de sementes, o Jardim Botânico marca no GPS o ponto de origem das espécies, garantindo diversidade genética e rastreabilidade. Transformamos essa ferramenta técnica em uma ferramenta pedagógica aberta, o Cardápio Pedagógico, que permite às escolas acompanhar o plantio no mapa e estudar as espécies locais”, contou Marina.
A experiência encantou os estudantes. Para Isadora Stefanie Ribeira, de 11 anos, a ação foi uma lição de responsabilidade ambiental. “Foi bem legal participar, porque a gente aprende que plantar árvore não é só colocar na terra, tem que cuidar, regar e proteger. Aqui a gente aprende isso na prática, nas aulas e no bosque”, disse a aluna.
O colega Guilherme Vinícius Borges também aprovou a iniciativa. “É muito bom estudar em um lugar cheio de árvores. A gente ajuda o meio ambiente e ainda tem um espaço bonito para brincar. A diretora disse que o cedro-rosa que a gente plantou vai ficar gigante, e eu quero voltar aqui quando for adulto para ver como ele cresceu”, contou empolgado.
O plantio das novas espécies, entre elas, jerivás e palmeiras-jussaras, marca uma nova etapa do projeto, voltada ao enriquecimento do bosque. A ação, segundo Claudete, é também um símbolo da união entre escola, poder público e comunidade. “Quando a escola se consolida como espaço de referência ambiental, a comunidade se envolve. As crianças levam o que aprendem para casa, e assim o impacto se multiplica. O verde da escola é o começo de uma cidade mais consciente”, conclui.