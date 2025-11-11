11 de novembro de 2025
70 MUDAS

Educação ambiental: bosque da Emeb Aparecido Garcia ganha plantio

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Alunos da Emeb Aparecido Garcia participam do plantio de 70 novas árvores no bosque da escola
Alunos da Emeb Aparecido Garcia participam do plantio de 70 novas árvores no bosque da escola

O bosque da Emeb Aparecido Garcia está ainda mais verde. Os alunos participaram do plantio de 70 novas mudas árvores no espaço da escola, em uma ação realizada em parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (SME) e o Jardim Botânico de Jundiaí. A iniciativa faz parte do programa Escola Verde e reforça os princípios do Escola da Gente, que incentiva a sustentabilidade e o aprendizado por meio da vivência ambiental.

Criado há dez anos, hoje o bosque é um espaço pedagógico consolidado. Para a diretora, Claudete Aparecida, o plantio é mais que uma atividade de jardinagem, é um legado. “Esse é o primeiro grande plantio desde o início do projeto. As árvores que plantamos há dez anos cresceram, deram frutos e sementes e, hoje, temos um espaço de aprendizado vivo que faz parte da formação ambiental dos alunos”, explicou Claudete.

A diretora destaca ainda que o trabalho integra a escola à natureza e à comunidade. “Estamos ao lado da Serra do Japi. Como não trazer a conservação ambiental para o projeto pedagógico?”, acrescenta.

Antes do plantio, os alunos do 5º ano tiveram uma aula teórica sobre espécies nativas e técnicas de cultivo. A supervisora de Sustentabilidade da SME, Marina Formis, explicou que o trabalho é feito com base em um sistema de georreferenciamento das árvores. “Desde a coleta de sementes, o Jardim Botânico marca no GPS o ponto de origem das espécies, garantindo diversidade genética e rastreabilidade. Transformamos essa ferramenta técnica em uma ferramenta pedagógica aberta, o Cardápio Pedagógico, que permite às escolas acompanhar o plantio no mapa e estudar as espécies locais”, contou Marina.

A experiência encantou os estudantes. Para Isadora Stefanie Ribeira, de 11 anos, a ação foi uma lição de responsabilidade ambiental. “Foi bem legal participar, porque a gente aprende que plantar árvore não é só colocar na terra, tem que cuidar, regar e proteger. Aqui a gente aprende isso na prática, nas aulas e no bosque”, disse a aluna.

O colega Guilherme Vinícius Borges também aprovou a iniciativa. “É muito bom estudar em um lugar cheio de árvores. A gente ajuda o meio ambiente e ainda tem um espaço bonito para brincar. A diretora disse que o cedro-rosa que a gente plantou vai ficar gigante, e eu quero voltar aqui quando for adulto para ver como ele cresceu”, contou empolgado.

O plantio das novas espécies, entre elas, jerivás e palmeiras-jussaras, marca uma nova etapa do projeto, voltada ao enriquecimento do bosque. A ação, segundo Claudete, é também um símbolo da união entre escola, poder público e comunidade. “Quando a escola se consolida como espaço de referência ambiental, a comunidade se envolve. As crianças levam o que aprendem para casa, e assim o impacto se multiplica. O verde da escola é o começo de uma cidade mais consciente”, conclui.

