A Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio do programa Escola da Gente, recebe até o dia 30 de novembro (domingo) as inscrições dos munícipes interessados nos cursos de idiomas do Centro de Línguas Antônio Houaiss. As inscrições devem ser feitas gratuitamente pela internet, neste link, e são destinadas às turmas de Espanhol, Francês, Inglês e Italiano para início no primeiro semestre de 2026.

Podem se inscrever interessados maiores de 14 anos (idade a completar até a data do encerramento do período de inscrições), residentes no município, que tenham concluído o Ensino Fundamental ou estejam cursando o 9º ano e que possuam dispositivo com acesso à internet e conhecimentos de informática para interações em plataforma digital.

Os cursos oferecidos no Centro de Línguas têm duração de quatro semestres e são de nível básico. Para os cursos de Inglês e Francês, serão disponibilizadas turmas nos períodos da manhã, tarde e noite; já as de Italiano e Espanhol serão nos períodos matutino e noturno. As turmas de cada período são organizadas pela unidade escolar, podendo ser nos seguintes horários, conforme o período: matutino, entre 7h30 e 12h30; vespertino, entre 16h e 17h30; e noturno, entre 17h50 e 21h.