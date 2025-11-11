A Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio do programa Escola da Gente, recebe até o dia 30 de novembro (domingo) as inscrições dos munícipes interessados nos cursos de idiomas do Centro de Línguas Antônio Houaiss. As inscrições devem ser feitas gratuitamente pela internet, neste link, e são destinadas às turmas de Espanhol, Francês, Inglês e Italiano para início no primeiro semestre de 2026.
Podem se inscrever interessados maiores de 14 anos (idade a completar até a data do encerramento do período de inscrições), residentes no município, que tenham concluído o Ensino Fundamental ou estejam cursando o 9º ano e que possuam dispositivo com acesso à internet e conhecimentos de informática para interações em plataforma digital.
Os cursos oferecidos no Centro de Línguas têm duração de quatro semestres e são de nível básico. Para os cursos de Inglês e Francês, serão disponibilizadas turmas nos períodos da manhã, tarde e noite; já as de Italiano e Espanhol serão nos períodos matutino e noturno. As turmas de cada período são organizadas pela unidade escolar, podendo ser nos seguintes horários, conforme o período: matutino, entre 7h30 e 12h30; vespertino, entre 16h e 17h30; e noturno, entre 17h50 e 21h.
As aulas são oferecidas duas vezes por semana – turmas às segundas e quartas-feiras e às terças e quintas-feiras. No modelo presencial, as aulas têm duração de noventa minutos; já na modalidade on-line, sessenta minutos.
As vagas das turmas serão distribuídas da seguinte forma: 65% serão destinadas aos candidatos que optarem pela categoria sorteio; 5% para pessoas com deficiência, comprovada por laudo médico na efetivação da matrícula); 20% aos candidatos pela classificação por renda, cujas vagas são destinadas aos inscritos com renda mensal inferior a 3 salários mínimos (R$ 4.554,00); e 10% aos servidores ativos da SME.
Estudantes que já estejam matriculados atualmente no Centro de Línguas não poderão se inscrever em algum outro curso oferecido pela unidade escolar. Estudantes dos cursos com algum tipo de desistência devem aguardar período de dois anos. Já para os que tiverem concluído algum curso e queiram se inscrever em outro, o intervalo é de seis meses.
Os cursos são gratuitos, sendo da responsabilidade do estudante contemplado arcar com a aquisição do material didático original solicitado pela unidade escolar.
O Centro de Línguas fica na avenida Dr. Cavalcanti, 396 – Complexo Argos. Mais informações podem ser obtidas no edital nº 54/2025, publicado nas páginas 52 e 53 da edição 5719 da Imprensa Oficial do Município.