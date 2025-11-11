11 de novembro de 2025
ENCONTRO

Tech Day acontece gratuitamente em Jundiaí no dia 26

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Durante o evento, painéis vão debater a inovação local e haverá também o lançamento do Prêmio Municipal de Inovação
No dia 26 de novembro de 2025, entre 8h30 às 11h30, Jundiaí terá o "Tech Day Jundiaí 2025: Inovação e Indústrias", no auditório da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ). A fim de debater a inovação local, o evento terá painéis e também o lançamento do Prêmio Municipal de Inovação.

A participação é gratuita, mas é necessária inscrição prévia, que pode ser feita no Sympla através deste link. O evento promete ser o principal encontro entre líderes de inovação, indústria, startups, universidades e agentes públicos para discutir o futuro tecnológico de Jundiaí como referência em inovação no interior do Estado de São Paulo.

Programação: 

  • 8h30: credenciamento e welcome coffee
  • 9h00: abertura
  • 9h10: Painel 1: “Como estruturar ambientes de Inovação Integrados”, debate ambientes e mecanismos que facilitam a cooperação entre indústria, startups, empresas, governo, academia. Inovação aberta, capacitação, governança, investimentos em P&D.
    Mediação: Amanda Jardim (PIT SJC/Colmeia)
    Renato Xavier (Dexco) – Open Innovation
    José B. S. Neto (Sebrae) – Inteligência Setorial Indústria
    Izadora Azzalin (Asaas) – Comunidades de inovação
  • 10h50: Painel 2: “Articulação no ecossistema local: inovação, tecnologia e indústria”, debate com representantes locais: empresas de base tecnológica (indústria, TI, automação) universidades, startups, agentes de fomento (Fapesp, Desenvolve SP, Sebrae, PMJ, empresas de captação, etc.)
    Mediação: Tiago Antunes (Dir CT&I PM Jundiaí)
    Alexandre Gerardo –  Serendipe- Instituto de Ciência e Tecnologia
    Juliana Gama (GAC) – Captação de Investimentos 
    Flávia Florêncio (Sebrae) – CPL: Cadeias Produtivas Locais
  • 10h50: lançamento Prêmio Municipal de Inovação e encerramento

Além do Tech Day, a organização do evento, feita pela Inova+, da Prefeitura, junto à comunidade de inovação local, Grape Valley, informa que, a partir de 2026, o evento acontecerá ao longo de uma semana, será o "Jundiaí Tech Week".

