No dia 26 de novembro de 2025, entre 8h30 às 11h30, Jundiaí terá o "Tech Day Jundiaí 2025: Inovação e Indústrias", no auditório da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ). A fim de debater a inovação local, o evento terá painéis e também o lançamento do Prêmio Municipal de Inovação.

A participação é gratuita, mas é necessária inscrição prévia, que pode ser feita no Sympla através deste link. O evento promete ser o principal encontro entre líderes de inovação, indústria, startups, universidades e agentes públicos para discutir o futuro tecnológico de Jundiaí como referência em inovação no interior do Estado de São Paulo.

VEJA MAIS: