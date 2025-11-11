No dia 26 de novembro de 2025, entre 8h30 às 11h30, Jundiaí terá o "Tech Day Jundiaí 2025: Inovação e Indústrias", no auditório da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ). A fim de debater a inovação local, o evento terá painéis e também o lançamento do Prêmio Municipal de Inovação.
A participação é gratuita, mas é necessária inscrição prévia, que pode ser feita no Sympla através deste link. O evento promete ser o principal encontro entre líderes de inovação, indústria, startups, universidades e agentes públicos para discutir o futuro tecnológico de Jundiaí como referência em inovação no interior do Estado de São Paulo.
VEJA MAIS:
Programação:
- 8h30: credenciamento e welcome coffee
- 9h00: abertura
- 9h10: Painel 1: “Como estruturar ambientes de Inovação Integrados”, debate ambientes e mecanismos que facilitam a cooperação entre indústria, startups, empresas, governo, academia. Inovação aberta, capacitação, governança, investimentos em P&D.
Mediação: Amanda Jardim (PIT SJC/Colmeia)
Renato Xavier (Dexco) – Open Innovation
José B. S. Neto (Sebrae) – Inteligência Setorial Indústria
Izadora Azzalin (Asaas) – Comunidades de inovação
- 10h50: Painel 2: “Articulação no ecossistema local: inovação, tecnologia e indústria”, debate com representantes locais: empresas de base tecnológica (indústria, TI, automação) universidades, startups, agentes de fomento (Fapesp, Desenvolve SP, Sebrae, PMJ, empresas de captação, etc.)
Mediação: Tiago Antunes (Dir CT&I PM Jundiaí)
Alexandre Gerardo – Serendipe- Instituto de Ciência e Tecnologia
Juliana Gama (GAC) – Captação de Investimentos
Flávia Florêncio (Sebrae) – CPL: Cadeias Produtivas Locais
- 10h50: lançamento Prêmio Municipal de Inovação e encerramento
Além do Tech Day, a organização do evento, feita pela Inova+, da Prefeitura, junto à comunidade de inovação local, Grape Valley, informa que, a partir de 2026, o evento acontecerá ao longo de uma semana, será o "Jundiaí Tech Week".