11 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
MATEMÁTICA

Professor de Campo Limpo vai a Xangai representar o Brasil

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução / YouTube
André Antônio Zanatto conquistou a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Professores de Matemática (OPMbr)
André Antônio Zanatto conquistou a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Professores de Matemática (OPMbr)

Professor da Escola Técnica Estadual de Campo Limpo Paulista (Etecamp), André Antônio Zanatto conquistou medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Professores de Matemática (OPMbr) e, com isso, vai representar o Brasil em Xangai, na China.

Com o resultado, André ganha destaque entre os educadores de todo o país, pois está entre os 20 professores do Brasil que receberam a medalha de ouro na edição de 2025 da OPMbr. De acordo com a Etecamp, o feito reconhece o talento, comprometimento e excelência no ensino da Matemática pelo professor.

Os vencedores da edição deste ano farão viagem de intercâmbio para Xangai, maior cidade da China. "O resultado é motivo de grande orgulho para a comunidade escolar, que celebra mais essa conquista que valoriza a educação pública, o trabalho docente e o ensino de qualidade oferecido pela Etec", destaca a instituição em uma postagem nas redes sociais.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários