Professor da Escola Técnica Estadual de Campo Limpo Paulista (Etecamp), André Antônio Zanatto conquistou medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Professores de Matemática (OPMbr) e, com isso, vai representar o Brasil em Xangai, na China.

Com o resultado, André ganha destaque entre os educadores de todo o país, pois está entre os 20 professores do Brasil que receberam a medalha de ouro na edição de 2025 da OPMbr. De acordo com a Etecamp, o feito reconhece o talento, comprometimento e excelência no ensino da Matemática pelo professor.

Os vencedores da edição deste ano farão viagem de intercâmbio para Xangai, maior cidade da China. "O resultado é motivo de grande orgulho para a comunidade escolar, que celebra mais essa conquista que valoriza a educação pública, o trabalho docente e o ensino de qualidade oferecido pela Etec", destaca a instituição em uma postagem nas redes sociais.