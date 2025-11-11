O Time Jundiaí sub-19 de vôlei feminino se classificou no último sábado (8) para a semifinal do Campeonato Paulista. A equipe treinada pelo técnico Ademir Zamboni voltou a vencer o Adelbras/Vinhedo por 3 sets a 0 (parciais de 25/23, 25/13 e 25/9), fora de casa, repetindo o placar do confronto de ida em Jundiaí.
Na fase que antecede a decisão do estadual, o Time Jundiaí encara o AABB/Limeira. O jogo de ida será no dia 14 de novembro, às 17h30, no ginásio do CECE Antônio de Lima. O confronto de volta está marcado para o próximo dia 28, em Limeira, às 18h. Se cada equipe vencer um jogo, após o segundo jogo haverá o “golden set”, um set desempate (melhor de 25 pontos) para definir o finalista.
“Apresentamos em Vinhedo um excelente volume de jogo e nossa relação bloqueio-defesa funcionou muito bem, facilitando os contra-ataques. Suportamos bem a pressão do adversário no primeiro set, que foi muito equilibrado”, disse Ademir. Ainda segundo ele, a levantadora Joana foi o destaque da partida, com ótima distribuição de bolas.
O técnico está satisfeito com a evolução do time. Recentemente, o elenco que comanda jogou a Taça Paraná (a maior competição de base da América Latina) e ficou em 12º na Série Ouro, cuja disputa envolveu 42 elencos do Brasil, Chile e Colômbia. “Nossa equipe teve uma performance incrível e aprimorou seu padrão de jogo, em especial o trabalho defensivo”, completou.
O Campeonato Paulista é o último da temporada do Time Jundiaí sub-19 de vôlei feminino. O elenco sub-19 tem as atletas Joana, Dani, Fernanda, Maju, Clarice, Raissa, Rayssa, Ariadne, Valentina, Bianca, Rebeca, Carol e Cecília.
O Time Jundiaí conta com o apoio de New Millen, Fuzzy Açaí, Sorvetes Jundiá, MHTech Engenharia, Madeireira MM, Transfer Recife, Cursinho Pandora e Colégio Integração.