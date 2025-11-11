O Time Jundiaí sub-19 de vôlei feminino se classificou no último sábado (8) para a semifinal do Campeonato Paulista. A equipe treinada pelo técnico Ademir Zamboni voltou a vencer o Adelbras/Vinhedo por 3 sets a 0 (parciais de 25/23, 25/13 e 25/9), fora de casa, repetindo o placar do confronto de ida em Jundiaí.

Na fase que antecede a decisão do estadual, o Time Jundiaí encara o AABB/Limeira. O jogo de ida será no dia 14 de novembro, às 17h30, no ginásio do CECE Antônio de Lima. O confronto de volta está marcado para o próximo dia 28, em Limeira, às 18h. Se cada equipe vencer um jogo, após o segundo jogo haverá o “golden set”, um set desempate (melhor de 25 pontos) para definir o finalista.

