O pensamento Lean é uma filosofia de melhoria contínua que busca, por meio de boas práticas e ferramentas de gestão, tornar os processos mais eficientes, reduzir desperdícios e garantir um fluxo de trabalho mais ágil e padronizado. Essa abordagem valoriza o cuidado centrado no paciente, incentivando a organização, o trabalho em equipe e a busca por resultados que agreguem valor real à experiência do usuário.

Na última sexta-feira (7), os profissionais do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) participaram de uma reunião de alinhamento voltada ao Projeto Boas Práticas – HCor, que será implantado no Pronto Atendimento Hortolândia. A ação tem como objetivo aplicar a metodologia Lean, voltada à melhoria dos fluxos internos, à otimização dos processos assistenciais e ao fortalecimento da cultura de eficiência e qualidade. A reunião foi conduzida pelo consultor de processos, Jean Chini, e pela coordenadora de projetos, Camila Toth, ambos do HCor.

De acordo com Camila, esta fase do trabalho terá foco em três condições tempo-dependentes, como o infarto agudo do miocárdio, sepse e AVC, com monitoramento de indicadores pré-definidos e baseados em diretrizes reconhecidas internacionalmente. “O projeto vai nos ajudar a acompanhar, de forma prática e objetiva, o desempenho de processos ligados à assistência direta ao paciente. Vamos monitorar desde o tempo de resposta e adesão à terapia medicamentosa até o manejo adequado nos casos de AVC, infarto e sepse, sempre alinhados às boas práticas recomendadas pelos protocolos nacionais e internacionais”, explicou Camila.

Camila também reforçou a importância de analisar e otimizar o fluxo dos processos internos, garantindo maior eficiência e qualidade. “Nosso papel é olhar para os processos e identificar como podemos otimizar cada etapa, desde o deslocamento do profissional até o uso racional de recursos. O objetivo é que o paciente tenha uma jornada mais rápida, resolutiva e com o máximo de qualidade, e que o colaborador também sinta os benefícios de um ambiente mais fluido e eficiente”, completou.

O consultor de processos Jean Chini destacou o diferencial do município e o potencial do hospital em servir como exemplo para outras unidades de saúde. “Vocês são um município diferenciado, com uma estrutura muito bacana e um avanço notável em relação à média. Isso permite que o São Vicente seja uma vitrine, mostrando o que já faz de positivo e aprimorando o que ainda é oportunidade. A ideia é avançar juntos, ajustando estratégias e fortalecendo os próximos passos”, ressaltou.