A adesão foi solicitada por meio do Projeto de Lei nº 14.794/2025, de autoria do prefeito Gustavo Martinelli, e aprovada em julho pela Câmara Municipal. A meta é que, por meio dessas ações, a rede de saúde municipal atinja uma redução mínima de 20% a cada trimestre.

O convênio entre a Prefeitura de Jundiaí e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas (Cismetro) foi oficialmente formalizado e sua operação efetiva tem início previsto para este mês ainda. Com a formalização, a expectativa é de que Jundiaí amplie em cerca de mil atendimentos de sua capacidade atual da rede apenas neste mês de novembro, abrangendo áreas como angiologia, neuropediatria, gastroenterologia, ortopedia, proctologia, urologia, neurologia e cardiologia.

O Cismetro é uma forma de cooperação entre municípios que buscam otimizar recursos e ampliar o acesso da população a serviços de saúde especializados, por meio da contratação de consultas médicas, exames diagnósticos, procedimentos cirúrgicos e serviços técnicos de apoio à atenção à saúde.

Para a secretária de Promoção da Saúde, Márcia Facci, a adesão de Jundiaí ao Cismetro integra a estratégia do município de ampliação dessa atenção especializada, buscando reduzir o tempo de espera para consultas e exames, qualificar o cuidado e otimizar o uso dos recursos públicos. “A parceria reflete o compromisso da administração municipal com uma saúde pública mais resolutiva, igualitária e centrada nas pessoas, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e com o planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde”, afirma.

O consórcio mantém um sistema permanente de credenciamento de prestadores, como clínicas, laboratórios e profissionais de saúde, que passam a compor a rede de forma complementar. Para Márcia Facci, a medida é um passo importante para diminuir as filas por procedimentos eletivos e permitir que o usuário que tem necessidade de um atendimento especializado que o município não oferece diretamente seja atendido normalmente – o que ocorre por meio de encaminhamento, via regulação municipal, ao serviço contratado pelo consórcio. “Essa prática permite mais agilidade, qualidade da assistência, aperfeiçoamento da gestão pública em saúde e acolhimento aos munícipes que precisam do SUS, fortalecendo a capacidade de resposta do município diante de demandas reprimidas ou emergenciais.”