Uma mulher que saía de um supermercado na Ponte São João, em Jundiaí, na noite desta segunda-feira (10), foi agredida por um morador de rua. Populares fizeram 'justiça com as próprias mãos' e também o agrediram. A Polícia Militar foi acionada e o homem foi detido.

A vítima saía do mercado, quando o autor lhe deu um tapa - não foi possível apurar o motivo da agressão.

Populares que flagraram o tapa partiram pra cima dele e o agrediram, fazendo a imobilização e acionando a PM.