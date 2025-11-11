11 de novembro de 2025
AGRESSÃO

Mulher leva tapa de morador de rua ao sair do mercado em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
JORNAL DE JUNDIAÍ
Enquanto uma viatura da PM atendia a ocorrência, GMs ofereceram ajuda
Uma mulher que saía de um supermercado na Ponte São João, em Jundiaí, na noite desta segunda-feira (10), foi agredida por um morador de rua. Populares fizeram 'justiça com as próprias mãos' e também o agrediram. A Polícia Militar foi acionada e o homem foi detido.

A vítima saía do mercado, quando o autor lhe deu um tapa - não foi possível apurar o motivo da agressão.

Populares que flagraram o tapa partiram pra cima dele e o agrediram, fazendo a imobilização e acionando a PM.

Quando os agentes chegaram o agressor estava deitado na calçada.

A situação junto à vítima foi resolvida no local, sem necessidade de apresentação da ocorrido, de modo que o agressor foi liberado.

