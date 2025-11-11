A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) do Estado de São Paulo, por meio do Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí, realiza nos dias 13 e 14 de novembro de 2025 dois processos seletivos com mais de 40 vagas de emprego em parceria com as empresas Dexco e De Marchi Indústria e Comércio de Frutas Ltda.. As oportunidades abrangem diferentes áreas operacionais e contemplam candidatos com ou sem experiência.

No dia 13 (quarta-feira), a ação será realizada em parceria com a Dexco, a partir das 9h, para o cargo de Auxiliar de Operações, com 30 vagas disponíveis. O processo é voltado a candidatos do sexo masculino, com ensino fundamental ou médio completo, residentes em Jundiaí, Francisco Morato, Franco da Rocha, Várzea Paulista ou Campo Limpo Paulista. Não é exigida experiência prévia, mas será considerado diferencial ter atuado em serviços braçais.