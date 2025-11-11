Enquanto retornava para a base, ao final do plantão de trabalho, uma equipe de Operações com Cães da Guarda Municipal apreendeu grande quantidade de drogas em um ponto de tráfico na 'torneira', no Jardim São Camilo, em Jundiaí, O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (10). Ninguém foi preso.

Os GMs Gildomar, Chagas e Schioser, supervisionados pelo subinspetor Cristiano, se preparavam para encerrar o expediente quando, ao passarem por uma região dominada pelo tráfico no São Camilo - nesta área existem pelo menos quatro pontos de drogas separados por distância de cerca de 100 a 150 metros.

Em uma dessas biqueiras, um traficante abandonou uma sacola e correu para uma viela, conseguindo fugir.