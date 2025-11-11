A campanha Papai Noel dos Correios foi lançada oficialmente nesta segunda-feira (10), em evento na Creche São Paulo, na cidade de Bauru (SP). No evento, as crianças da instituição entregaram suas cartinhas ao Bom Velhinho, que esteve acompanhado do superintendente estadual dos Correios, Guilherme Alves Barbosa, do Coral Encanto Postal e da carismática mascote carteira Maria Cristina, a "Carteirita".
Confira o cronograma da campanha no interior de São Paulo:
- Envio das cartas para o Papai Noel: até 5/12/25
- Adoção das cartas: até 19/12/24
- Recebimento dos presentes: até 19/12/24
Há 36 anos, essa corrente do bem une esforços da estatal e da sociedade para atender os pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A cada edição, a campanha reforça valores de inclusão, diversidade, representatividade, integridade e transparência. Em três décadas, quase 7 milhões de cartinhas foram atendidas. Em 2024, quando a ação completou 35 anos, 350 mil cartas foram adotadas.
Como funciona – Os Correios recebem as cartinhas de crianças que enviam seus pedidos diretamente ao Papai Noel e, também, de estudantes das escolas da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental) e de instituições parceiras. Após de serem lidas e selecionadas, as cartas são disponibilizadas nos pontos de adoção e no blog da campanha. Até o momento, a campanha já recebeu mais de 130 mil cartas para adoção, somadas as cartas físicas, disponíveis nas agências participantes, e as digitais, acessíveis no Blog do Noel. Muitas cartinhas pedem bonecas, carrinhos de controle remoto, material escolar e bicicletas.
Para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, madrinhas e padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ. As datas, locais e horários dos pontos de adoção, por estado, estão disponíveis no endereço http://blognoel.correios.com.br/.
Fique atento: os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no blog.
A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, nos pontos de entrega indicadas no blog e conforme cronograma da campanha. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.
Como enviar uma carta – Como incentivadores da criatividade e da redação de textos, os Correios requisitam que as cartas sejam manuscritas. Além disso, no cadastramento, será exigido o CPF da criança. O envio pode ser feito de duas formas: nas agências participantes ou pelo Blog do Noel. Para cartas enviadas digitalmente, é necessário fotografar ou digitalizar para envio ao blog. Atendendo aos critérios, as cartas são disponibilizadas para adoção. É importante ressaltar que não são selecionadas cartas que contenham endereço, telefone ou foto da criança.
As histórias, os personagens e os principais momentos da Campanha Papai Noel dos Correios 2025 podem ser acompanhados nas redes sociais oficiais da empresa:
