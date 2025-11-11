A campanha Papai Noel dos Correios foi lançada oficialmente nesta segunda-feira (10), em evento na Creche São Paulo, na cidade de Bauru (SP). No evento, as crianças da instituição entregaram suas cartinhas ao Bom Velhinho, que esteve acompanhado do superintendente estadual dos Correios, Guilherme Alves Barbosa, do Coral Encanto Postal e da carismática mascote carteira Maria Cristina, a "Carteirita".

Confira o cronograma da campanha no interior de São Paulo:

Envio das cartas para o Papai Noel: até 5/12/25

Adoção das cartas: até 19/12/24

Recebimento dos presentes: até 19/12/24

Há 36 anos, essa corrente do bem une esforços da estatal e da sociedade para atender os pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A cada edição, a campanha reforça valores de inclusão, diversidade, representatividade, integridade e transparência. Em três décadas, quase 7 milhões de cartinhas foram atendidas. Em 2024, quando a ação completou 35 anos, 350 mil cartas foram adotadas.