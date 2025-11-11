Mais de 100 litros de lança-perfume e 600 porções de drogas diversas foram apreendidos por policiais militares do 1° Pelotão de Força Tática, em um apartamento inabitado que servia de 'casa bomba', no Jardim Tamoio, em Jundiaí. A localização do apê e dos entorpecentes foi com apoio do Canil do Batalhão de Ações Especiais (Baep) de Campinas. Ninguém foi preso.
Durante patrulhamento próximo a um condomínio de prédios populares, os PMs avistaram um grupo de traficantes em uma 'biqueira'. Todos correram ao avistarem viatura e conseguiram fugir.
No condomínio, foram informados de que havia um apartamento onde os criminosos armazenavam grande quantidade de drogas.
Foi solicitado apoio do Baep e, com o cão farejador, foi possível localizar o apartamento em questão, onde toda a droga estava armazenada.
O caso foi apresentado no Plantão Policial e será investigado pela Polícia Civil.