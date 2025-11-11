11 de novembro de 2025
EM JUNDIAÍ

Força Tática apreende 100 litros de lança-perfume em apartamento

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
Momento em que os PMs entraram no apartamento 'casa bomba'
Momento em que os PMs entraram no apartamento 'casa bomba'

Mais de 100 litros de lança-perfume e 600 porções de drogas diversas foram apreendidos por policiais militares do 1° Pelotão de Força Tática, em um apartamento inabitado que servia de 'casa bomba', no Jardim Tamoio, em Jundiaí. A localização do apê e dos entorpecentes foi com apoio do Canil do Batalhão de Ações Especiais (Baep) de Campinas. Ninguém foi preso.

Durante patrulhamento próximo a um condomínio de prédios populares, os PMs avistaram um grupo de traficantes em uma 'biqueira'. Todos correram ao avistarem viatura e conseguiram fugir.

No condomínio, foram informados de que havia um apartamento onde os criminosos armazenavam grande quantidade de drogas.

Foi solicitado apoio do Baep e, com o cão farejador, foi possível localizar o apartamento em questão, onde toda a droga estava armazenada.

O caso foi apresentado no Plantão Policial e será investigado pela Polícia Civil.

