Mais de 100 litros de lança-perfume e 600 porções de drogas diversas foram apreendidos por policiais militares do 1° Pelotão de Força Tática, em um apartamento inabitado que servia de 'casa bomba', no Jardim Tamoio, em Jundiaí. A localização do apê e dos entorpecentes foi com apoio do Canil do Batalhão de Ações Especiais (Baep) de Campinas. Ninguém foi preso.

Durante patrulhamento próximo a um condomínio de prédios populares, os PMs avistaram um grupo de traficantes em uma 'biqueira'. Todos correram ao avistarem viatura e conseguiram fugir.

No condomínio, foram informados de que havia um apartamento onde os criminosos armazenavam grande quantidade de drogas.