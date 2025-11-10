No último sábado (8), a equipe de Urgência e Emergência de Itupeva participou do workshop “Resgate em Áreas Remotas – Vivência de Homem de Resgate”, ministrado por um médico resgatista do Esquadrão SAR da Força Aérea Brasileira (FAB) – unidade de elite especializada em busca e salvamento em todo o território nacional.

O curso, direcionado para emergências aeronáuticas, com foco em resgates em áreas de difícil acesso, foi realizado no aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro (Jundiaí).

O evento proporcionou aos profissionais uma imersão prática e realista, incluindo simulações de resgate em condições extremas, que reproduziram cenários semelhantes aos enfrentados em missões reais.