No último sábado (8), a equipe de Urgência e Emergência de Itupeva participou do workshop “Resgate em Áreas Remotas – Vivência de Homem de Resgate”, ministrado por um médico resgatista do Esquadrão SAR da Força Aérea Brasileira (FAB) – unidade de elite especializada em busca e salvamento em todo o território nacional.
O curso, direcionado para emergências aeronáuticas, com foco em resgates em áreas de difícil acesso, foi realizado no aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro (Jundiaí).
O evento proporcionou aos profissionais uma imersão prática e realista, incluindo simulações de resgate em condições extremas, que reproduziram cenários semelhantes aos enfrentados em missões reais.
A capacitação teve como objetivo aperfeiçoar as técnicas de atendimento pré-hospitalar e resposta a emergências complexas, fortalecendo o preparo técnico e operacional das equipes locais para situações que envolvam ocorrências aéreas ou resgates de alto risco.
A participação da equipe reforça o compromisso com a excelência no atendimento às urgências, a valorização da formação continuada e a integração com instituições de referência nacional em salvamento e resgate.
A secretária de Saúde de Itupeva, Catarina Hass, comentou sobre o curso. “É muito importante a realização de treinamentos como este, que chegam para agregar conhecimento e reforçar na capacitação de nossa equipe de resgate. O objetivo é estarmos prontos para oferecer um serviço de excelência à população”.