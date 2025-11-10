A Prefeitura de Jarinu, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, está realizando um mapeamento atualizado dos atrativos e negócios turísticos da nossa cidade.

A iniciativa visa valorizar os empreendedores locais e apoiar o desenvolvimento do setor ampliando ações que estimulem o turismo local.

O preenchimento do formulário deve ser realizado pelo responsável do estabelecimento comercial, gastronômico, turístico ou de serviços, até 12 de dezembro. Clique aqui para preencher o formulário.