A Prefeitura de Jarinu, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, está realizando um mapeamento atualizado dos atrativos e negócios turísticos da nossa cidade.
A iniciativa visa valorizar os empreendedores locais e apoiar o desenvolvimento do setor ampliando ações que estimulem o turismo local.
O preenchimento do formulário deve ser realizado pelo responsável do estabelecimento comercial, gastronômico, turístico ou de serviços, até 12 de dezembro. Clique aqui para preencher o formulário.
As informações compartilhadas impactarão no planejamento de ações estratégicas, focadas em impulsionar o turismo local e manter atualizado o Mapa Turístico de Jarinu, que está disponível no site oficial da Prefeitura e acessível por meio de QR Code no mapa impresso.