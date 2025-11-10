O município de Várzea Paulista se tornou mais verde neste ano. A Unidade Gestora Municipal de Meio Ambiente de Várzea Paulista realizou, em diversas áreas da cidade, o plantio de 471 mudas de árvores, que vão trazer diversos benefícios para o ecossistema, além de um visual mais agradável. Entre as principais espécies plantadas, estão a goiabeira, os ipês amarelo e branco, e a quaresmeira.
Os principais locais de plantio foram: a Praça Esportiva do Jardim Buriti; a área que abrigará o Parque da Família; o Parque linear da Avenida Bertioga (próxima ao Sítio São José); a Pista de caminhada da Avenida Bertioga (próxima à Avenida Fernão Dias); a Marginal do Rio Jundiaí e a Escola Estadual Idoroti de Souza Alvarez (Jardim América III).
As principais espécies plantadas foram: goiabeira, ipês amarelo e branco, quaresmeira, canafístula, oiti, pau-ferro, calabura e araçá.