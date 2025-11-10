A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Educação, abre de 24 de novembro a 5 de dezembro de 2025 as inscrições para o EJA – Educação de Jovens e Adultos, referente ao 1º semestre de 2026. O programa é voltado a pessoas com 15 anos ou mais que desejam concluir o Ensino Fundamental I e II e retomar os estudos.

As matrículas poderão ser feitas presencialmente, das 9h às 16h, nas escolas CEMEB Prefeito João Aprillanti (Rua Valentina de Castro, 397 – Vila Santa Terezinha) e CEMEB Professora Juvelita Pereira da Silva (Rua Montes Claros, 50 – Vila Real).

Vale lembrar que o EJA semipresencial é somente na CEMEB Prefeito João Aprillanti.