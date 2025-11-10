A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Educação, abre de 24 de novembro a 5 de dezembro de 2025 as inscrições para o EJA – Educação de Jovens e Adultos, referente ao 1º semestre de 2026. O programa é voltado a pessoas com 15 anos ou mais que desejam concluir o Ensino Fundamental I e II e retomar os estudos.
As matrículas poderão ser feitas presencialmente, das 9h às 16h, nas escolas CEMEB Prefeito João Aprillanti (Rua Valentina de Castro, 397 – Vila Santa Terezinha) e CEMEB Professora Juvelita Pereira da Silva (Rua Montes Claros, 50 – Vila Real).
Vale lembrar que o EJA semipresencial é somente na CEMEB Prefeito João Aprillanti.
O EJA é dividido em dois segmentos:
EJA I – do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, disponível nas duas unidades mencionadas;
EJA II – do 6º ao 9º ano, oferecido no período noturno, também nas mesmas escolas.
Para efetuar a matrícula, os interessados devem apresentar:
Original e cópia do histórico escolar ou declaração do último período cursado;
Certidão de nascimento ou casamento;
CPF, RG, comprovante de residência e uma foto 3×4.
Além da modalidade presencial, o município também disponibiliza o EJA Semipresencial, no qual o aluno cumpre 80% das atividades de forma não presencial e 20% presencialmente. As aulas e conteúdos são ofertados pela Plataforma Educacional Atividade a Distância (PEAD), com monitoria de professores e avaliações presenciais. As inscrições para essa modalidade devem ser feitas exclusivamente na CEMEB Prefeito João Aprillanti.
De acordo com a diretora da EJA, Vani de Paula Martins, o programa representa uma importante oportunidade de inclusão educacional. “A Educação de Jovens e Adultos permite que muitas pessoas retomem seus estudos e alcancem novos caminhos pessoais e profissionais. Nosso objetivo é acolher, orientar e garantir que todos tenham acesso à aprendizagem de forma flexível e acessível”, destacou.
Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com as unidades escolares pelos telefones: CEMEB João Aprillanti – (11) 4606-1525 ou CEMEB Juvelita Pereira da Silva – (11) 4596-1801.