Responsável por uma clínica no Jardim Tamoio, a veterinária Karim Sibon registrou alta de 40% na demanda. “Chegamos a vacinar 15 animais com vacinas atrasadas em um único dia. A raiva é uma doença mortal e sem cura. Agora que voltamos a ter casos em pets, é essencial redobrar os cuidados. A única forma de se proteger é vacinar”, reforça.

A confirmação de um caso de raiva em um gato no bairro Vila Arens, em Jundiaí, provocou um aumento expressivo na busca por vacinação antirrábica em clínicas veterinárias. Desde terça (4), quando o anúncio foi feito pela Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM), a procura cresceu 40% nas clínicas particulares, segundo profissionais do setor, com preços das vacinas oscilando de R$ 70 a R$ 120.

Karim Sibon chegou a vacinar 15 animais em um único dia e afirmou que todos devem estar alertas



Em outra clínica na avenida Antonio Frederico Ozanan, a proprietária e veterinária Beatriz Preti observou aumento entre 25% e 30% no número de tutores em busca da vacina. “Além de atualizar a vacinação, muitos aproveitaram para revisar a carteirinha e tirar dúvidas. A imunização deve começar aos quatro meses e ter reforço anual. É a única maneira de garantir proteção contínua”, explica.

Ela reforça que a vacina não tem contraindicação, mas apenas alguns efeitos colaterais, em casos raros, podem aparecer, como dor ou inchaço no local da aplicação. “A vacina é segura, e sua aplicação protege não apenas o animal, mas também as famílias e toda a sociedade”, conclui Beatriz.