A Vigilância Sanitária (VISA), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, realiza no dia 17 de novembro, das 9h às 11h, uma capacitação de Boas Práticas para Esterilização de Materiais para Saúde. A atividade será gratuita, no Auditório do Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping (Piso G3).

A capacitação é direcionada a profissionais responsáveis pela esterilização de materiais em consultórios odontológicos, serviços de podologia, tatuagem, piercing, estética, manicures e afins. Por meio de imersões teóricas e práticas, o objetivo é orientar e esclarecer dúvidas sobre todas as etapas do processo de higienização, desinfecção e esterilização. “O foco dessa atividade é mostrar a importância desses procedimentos da forma adequada para garantir a segurança e a saúde do cliente, reduzindo os riscos de contaminação e a transmissão de doenças”, explica a gerente da Seção de Educação em Vigilância Sanitária, Jeanine Maria Salve.

Todo o conteúdo da capacitação foi elaborado a partir das diretrizes das próprias ações da Vigilância Sanitária no município, que é embasada na RDC nº 15/2012, resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “Ao longo do ano todo, a VISA de Jundiaí realiza trabalhos de inspeção para acompanhar as boas práticas de higienização, desinfecção e esterilização dentro dos estabelecimentos, dependendo dos graus de risco oferecidos pelas atividades", explica Jeanine.