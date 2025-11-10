O primeiro mês da Feira do Bem foi concluído com resultados positivos. Lançado no início de outubro, durante o encerramento da Semana do Idoso, o programa já beneficiou cerca de 190 idosos, distribuindo mais de 3,3 toneladas de alimentos frescos e de qualidade em diferentes regiões da cidade.

A iniciativa integra o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), em convênio com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e tem como objetivo garantir o acesso a frutas, verduras e legumes para pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou que são acompanhados pelos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e demais serviços da rede socioassistencial. Todos os produtos são adquiridos da agricultura familiar, fortalecendo o setor e movimentando a economia local.

Além da entrega dos alimentos, a ação também tem caráter educativo e de promoção da saúde. Recentemente, cerca de 30 idosos participaram de uma palestra com a nutricionista Beatriz de Carvalho, no CRAS Norte, que abordou temas como alimentação equilibrada, hidratação e o consumo consciente dos alimentos. “Falamos sobre os grupos alimentares, as combinações inteligentes e o papel das fibras na saúde. Também preparamos uma degustação com o pudim de chia, feito com banana e iogurte natural, uma alternativa saudável e acessível para o dia a dia”, explicou Beatriz.