A Delegacia de Investigações Gerais (DIG), de Jundiaí, deu mais um passo para a desarticulação de uma quadrilha que vinha praticando sequestros relâmpagos de pessoas que deixavam seus carros em estacionamentos particulares, no Centro de Jundiaí, para cometer roubos mediante transações via PIX. Isso porque um veículo utilizado pelo bando, durante a prática dos crimes, foi abordado nesta segunda-feira (10) e o condutor - que é suspeito de integrar a gangue, foi detido.

A abordagem ocorreu após a DIG solicitar que a placa do carro dos bandidos constasse no sistema de identificação de caracteres do município. O condutor foi levado para a DIG, onde prestou depoimento que ajudará na sequência das investigações - depois disso ele foi liberado. O carro, porém, foi apreendido.

