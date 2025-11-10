A Delegacia de Investigações Gerais (DIG), de Jundiaí, deu mais um passo para a desarticulação de uma quadrilha que vinha praticando sequestros relâmpagos de pessoas que deixavam seus carros em estacionamentos particulares, no Centro de Jundiaí, para cometer roubos mediante transações via PIX. Isso porque um veículo utilizado pelo bando, durante a prática dos crimes, foi abordado nesta segunda-feira (10) e o condutor - que é suspeito de integrar a gangue, foi detido.
A abordagem ocorreu após a DIG solicitar que a placa do carro dos bandidos constasse no sistema de identificação de caracteres do município. O condutor foi levado para a DIG, onde prestou depoimento que ajudará na sequência das investigações - depois disso ele foi liberado. O carro, porém, foi apreendido.
VEJA MAIS:
ENTENDA
A quadrilha vinha atuando entre os meses de abril e maio, abordando vítimas que retornavam aos estacionamentos para buscarem seus carros. Neste momento, os membros da quadrilha as rendiam e entraram no veículo. Com as vítimas sob mira de arma de fogo, eles obrigavam-nas a fazer transferências via PIX para a conta de uma mulher, integrante da organização.
No dia 23 de junho deste ano, durante as investigações, quatro mandados de prisão temporária foram cumpridos de integrantes da quadrilha. Uma das pessoas presas foi a mulher que recebia o dinheiro via PIX. O homem que rendia as vítimas, armado, também foi preso - os outros dois não foram localizados e estão sendo procurados pela Justiça. Antes destes, no dia 2 de junho, um primeiro integrante já havia sido preso.