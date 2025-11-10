A Prefeitura de Jundiaí, através do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama), promove na próxima quinta-feira (13) a 8ª edição do Festival Regional de Ciclismo (Frec). O evento acontece das 8h30 às 11h30 na Cicloescola do Parque da Cidade. O festival seria no dia 8 de outubro, mas foi adiado por causa da previsão de chuvas intensas no município naquela data.

Consolidado como referência regional, o Frec deve reunir 100 participantes no dia 13. A expectativa de público é de aproximadamente 200 pessoas, entre atletas, convidados, familiares e espectadores. O objetivo é promover a inclusão social, lazer, hábitos saudáveis, socialização e integração por meio do esporte.

“O festival é uma importante ferramenta para fortalecer a autoestima e desenvolver habilidades, proporcionando um impacto social muito positivo nos participantes”, destaca o professor Rafael Fernando Silveira, supervisor do Departamento de Esporte Adaptado da Smel.