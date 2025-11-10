Uma mamãe gambá e seu filhote 'causaram medo' em trabalhadores que, na manhã desta segunda-feira (10), estavam podando árvores no Cemitério Nossa Senhora do Desterro, no Centro de Jundiaí. A Divisão da Guarda Municipal foi acionada para resgatar os bichos.

Os trabalhadores estavam trabalhando, quando se depararam com os animais no tronco da árvore. Com medo, eles acionaram a GM, que enviou os guardas Albanez e André.

O resgate se transformou em brincadeira. "Esse monte de homem, com medo de um gambazinho", disse Albanez, em um vídeo em que aparecem os trabalhadores dando risada da situação. O filho era tão pequeno, que cabia na palma da mão.