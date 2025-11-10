10 de novembro de 2025
CAPTURADO PELA PM

Bêbado que respondia em liberdade agora vai para a prisão

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
O procurado foi conduzido ao Plantão, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão
Um homem procurado pela Justiça por embriaguez ao volante foi capturado por policiais militares neste final de semana, na Vila Souza, em Várzea Paulista.

Os policiais estavam em patrulhamento, quando desconfiaram de um homem sentado na calçada, que ficou nervoso ao avistar a viatura. Repentinamente, ele se levantou e caminhou em direção à sua residência, o que provocou a abordagem.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, em consulta aos seus dados, constou mandado de prisão por dirigir bêbado – ele havia sido preso e posteriormente liberado, para responder em liberdade. Agora, com o mandado, foi encaminhado à prisão.

