10 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Marido é preso suspeito de esmurrar e ferir o rosto da esposa

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Os PMs conduziram o marido agressor ao DP, onde foi determinada a prisão em flagrante
Os PMs conduziram o marido agressor ao DP, onde foi determinada a prisão em flagrante

Um homem foi preso por lesão corporal e violência doméstica, após esmurrar o rosto de sua esposa, na casa do casal, em um bairro em Jarinu, na madrugada desta segunda-feira (10). A prisão foi feita por policiais militares.

A PM recebeu pedido de socorro da vítima, via 190, alegando que estava sendo agredida pelo marido e temendo por sua vida, uma vez que, segundo ela, o marido possuía uma arma de fogo.

Os policiais foram até o local e, ao chegarem, ouviram gritos de socorro da mulher, que estava dentro da casa.

Logo em seguida ela saiu, com ferimentos e inchaço no rosto, e muito assustada.

O marido recebeu voz de prisão e foi algemado. Logo em seguida, foi feita varredura no imóvel, mas a arma não foi localizada.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários