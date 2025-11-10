Um homem foi preso por lesão corporal e violência doméstica, após esmurrar o rosto de sua esposa, na casa do casal, em um bairro em Jarinu, na madrugada desta segunda-feira (10). A prisão foi feita por policiais militares.

A PM recebeu pedido de socorro da vítima, via 190, alegando que estava sendo agredida pelo marido e temendo por sua vida, uma vez que, segundo ela, o marido possuía uma arma de fogo.

Os policiais foram até o local e, ao chegarem, ouviram gritos de socorro da mulher, que estava dentro da casa.