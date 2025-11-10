Apesar da ventania que parecia trazer uma tempestade volumosa, Jundiaí teve apenas cerca de 15 milímetros de chuva neste fim de semana, segundo o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro). A precipitação começou na madrugada de sábado (8) e se estendeu pela manhã do mesmo dia. Nesta semana, a chuva deve cessar, mas estará de volta no fim de semana.

De acordo com previsão do Climatempo, esta segunda (10) seguirá com tempo firme em Jundiaí. Para a terça-feira (11), também não há possibilidade de chuva, com temperatura entre 13°C e 25°C. Na quarta-feira (12), mínima de 13°C e a máxima subirá para 28°C, com nuvens, mas também sem chuva. Já na quinta-feira (13), o dia deve ficar mais nublado, mas também sem chuva, com termômetros entre 17°C e 26°C.

Na sexta-feira (14), o tempo deve mudar, com possibilidade de chuva pela manhã e temporal à noite. Temperaturas de 18°C a 21°C. A chuva tende a se estender pelo fim de semana e, ainda segundo o Climatempo, a próxima semana também terá chuva ao longo dos dias.