A Prefeitura de Jundiaí intensificou as ações da “Operação Contra Enchentes”, com o desassoreamento de córregos e rios em diversas regiões da cidade. As equipes do Departamento de Infraestrutura Urbana, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), executaram os trabalhos em pontos estratégicos, como o Rio Jundiaí-Mirim, na rua Valdemar Gobbi, além do bairro Nova Odessa e do Parque Botânico Tulipas Professor Aziz Ab’Sáber, que passa por revitalização.
O Rio Jundiaí-Mirim tem ações de limpeza ao longo
“Essas ações são fundamentais para garantir o escoamento adequado das águas pluviais e reduzir os riscos de alagamentos, principalmente com a proximidade das chuvas de verão”, destacou o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra.
Os trabalhos de desassoreamento vêm sendo realizados desde o início do ano, tanto em áreas urbanas quanto rurais, como parte das medidas de manutenção e prevenção adotadas pela prefeitura.
VEJA MAIS:
Paralelamente, as equipes também realizam a limpeza de bocas de lobo e o hidrojateamento para desobstrução das galerias de águas pluviais, que desembocam diretamente nos córregos e rios do município.
“O cronograma da 'Operação contra Enchentes' é elaborado com base em um mapeamento técnico, priorizando os locais que historicamente apresentam maior risco de alagamentos em períodos de chuva intensa”, explicou Coimbra.