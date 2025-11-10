10 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CONTRA ENCHENTES

Chuvas de verão: Jundiaí tem ações de desassoreamento de rios

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Ações para mitigar alagamentos no período das chuvas de verão
Ações para mitigar alagamentos no período das chuvas de verão

A Prefeitura de Jundiaí intensificou as ações da “Operação Contra Enchentes”, com o desassoreamento de córregos e rios em diversas regiões da cidade. As equipes do Departamento de Infraestrutura Urbana, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), executaram os trabalhos em pontos estratégicos, como o Rio Jundiaí-Mirim, na rua Valdemar Gobbi, além do bairro Nova Odessa e do Parque Botânico Tulipas Professor Aziz Ab’Sáber, que passa por revitalização.

O Rio Jundiaí-Mirim tem ações de limpeza ao longo 

“Essas ações são fundamentais para garantir o escoamento adequado das águas pluviais e reduzir os riscos de alagamentos, principalmente com a proximidade das chuvas de verão”, destacou o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra.

Os trabalhos de desassoreamento vêm sendo realizados desde o início do ano, tanto em áreas urbanas quanto rurais, como parte das medidas de manutenção e prevenção adotadas pela prefeitura.

VEJA MAIS:

Paralelamente, as equipes também realizam a limpeza de bocas de lobo e o hidrojateamento para desobstrução das galerias de águas pluviais, que desembocam diretamente nos córregos e rios do município.

“O cronograma da 'Operação contra Enchentes' é elaborado com base em um mapeamento técnico, priorizando os locais que historicamente apresentam maior risco de alagamentos em períodos de chuva intensa”, explicou Coimbra.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários