A Prefeitura de Jundiaí intensificou as ações da “Operação Contra Enchentes”, com o desassoreamento de córregos e rios em diversas regiões da cidade. As equipes do Departamento de Infraestrutura Urbana, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), executaram os trabalhos em pontos estratégicos, como o Rio Jundiaí-Mirim, na rua Valdemar Gobbi, além do bairro Nova Odessa e do Parque Botânico Tulipas Professor Aziz Ab’Sáber, que passa por revitalização.

O Rio Jundiaí-Mirim tem ações de limpeza ao longo