Jundiaí contará com uma ação presencial da Campanha de Atualização de Rebanhos do segundo semestre, promovida pela equipe técnica da Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo. A ação será realizada na quinta-feira (13), das 8h às 14h, na Cooperativa Nossa Senhor das Vitórias (NSV), que fica na rodovia Vereador Geraldo Dias, nº 7913 – Corrupira, juntamente com a ação de recebimento de embalagens vazias de defensivos e de outros plásticos de uso agrícola.
“A campanha de atualização vai até o dia 15 de dezembro e pode ser preenchida de maneira on-line pelo próprio produtor rural. No entanto, em parceria com os técnicos da Defesa Agrícola estadual, e prezando pela saúde dos rebanhos, otimizaremos a ida dos produtores à cooperativa, com a prestação de mais este serviço”, comentou o diretor do Departamento de Agronegócio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), Sérgio Pompermaier.
A campanha tem como foco a atualização do Cadastramento da Gestão de Defesa Animal e Vegetal (Gedave) e é destinada aos rebanhos de bovinos, bufalinos, equinos, asininos, muares, suínos, ovinos, caprinos, aves, peixes e outros animais aquáticos, além de colmeias de abelhas e bichos da seda. Os produtores que não realizarem a atualização podem ter bloqueio na movimentação de animais, inviabilidade da emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) e até sofrer sanções administrativas.
A chefe de departamento substituta da regional de Campinas da Defesa Agropecuária, Camila Grzybowski, reforça a importância da ação. “A campanha é realizada duas vezes por ano – em abril e em novembro. Ela é de extrema importância para sabermos a composição e localização dos rebanhos para que, em eventual surgimento de doenças, possamos planejar as ações de sanidade animal necessárias.”
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Departamento de Agronegócio da Smaat: (11) 4589-8581.