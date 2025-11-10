Jundiaí contará com uma ação presencial da Campanha de Atualização de Rebanhos do segundo semestre, promovida pela equipe técnica da Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo. A ação será realizada na quinta-feira (13), das 8h às 14h, na Cooperativa Nossa Senhor das Vitórias (NSV), que fica na rodovia Vereador Geraldo Dias, nº 7913 – Corrupira, juntamente com a ação de recebimento de embalagens vazias de defensivos e de outros plásticos de uso agrícola.

“A campanha de atualização vai até o dia 15 de dezembro e pode ser preenchida de maneira on-line pelo próprio produtor rural. No entanto, em parceria com os técnicos da Defesa Agrícola estadual, e prezando pela saúde dos rebanhos, otimizaremos a ida dos produtores à cooperativa, com a prestação de mais este serviço”, comentou o diretor do Departamento de Agronegócio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), Sérgio Pompermaier.

VEJA MAIS: